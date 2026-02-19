180 metros, 3 dormitorios y dos baños: la casa prefabricada de diseño con jardín que arrasa

Las casas prefabricadas están cada vez más de moda. De hecho, ya hace años que dejaron de ser una opción alternativa para convertirse en una tendencia más viable para quienes desean comprarse una casa, pero no quieren pagar lo que cuesta actualmente un piso en cualquier gran ciudad. A eso se le suma además el que la mayoría de modelos tienen diseños cuidados, los plazos de entrega son cada vez más cortos y, sobre todo, está la posibilidad de tenerlo todo listo para entrar a vivir. Y dentro de este nuevo panorama hay un modelo que está despertando pasiones: la casa prefabricada de diseño con jardín que arrasa.

La casa en cuestión es el modelo Milán de The Concrete Home, que combina el blanco impecable de sus muros con grandes ventanales y un interior en el que las estancias se comunican de forma natural, la luz entra a raudales y la ventilación está estudiada para que en verano no se convierta en un horno y en invierno mantenga el calor. Son detalles que quizá no se ven en una primera foto, pero que marcan la diferencia cuando la vives. Además, aquí no hay que preocuparse por planos, licencias o cuadrillas de obra. Desde el primer día, la empresa asigna a un project manager que se convierte en el guía del proyecto y que te informa en todo momento de cómo va la construcción de esta casa, 180 metros, 3 dormitorios y dos baños, hasta que te entrega las llaves.

La casa prefabricada de diseño que arrasa

La planta baja es el corazón de este hogar donde al entrar, podemos llegar a un salón comedor de casi 50 m², perfecto para reuniones grandes, tardes de película o esas comidas con la familia sin que tengamos prisa por acabar.

En este nivel también está el dormitorio principal. Un espacio pensado para ser tu refugio: vestidor privado, baño propio y la ventaja de no tener que subir ni un escalón para llegar a la cama. La cocina, funcional pero sin renunciar a estilo, está conectada tanto con el comedor como con un lavadero independiente. Y además, un baño para las visitas.

Qué tiene en la planta alta

Subir a la planta superior es cambiar de ambiente. Aquí la idea es que cada miembro de la familia tenga su propio espacio. Dos dormitorios de más de 12 m², cada uno con vestidor, comparten un baño completo. El distribuidor central no es un simple pasillo: es un punto de conexión que recibe luz natural y evita esa sensación cerrada que tienen muchas plantas altas.

Un exterior para vivir todo el año

El jardín no es un añadido; es parte de la experiencia. Una terraza con zona de sofás, mesa para comidas y una piscina que se convierte en el centro de la vida en verano. La fachada blanca y la cubierta plana refuerzan su aire moderno, mientras que algunos detalles en madera suavizan el conjunto y lo hacen más acogedor.

Personalización al detalle

Como otras casas prefabricadas el modelo Milán no es un diseño cerrado. Puedes ampliar estancias, cambiar materiales, mover tabiques o incluso modificar la fachada. La idea es que la casa se adapte a ti, no al revés.

También puedes jugar con el exterior: añadir una pérgola, crear un huerto, ampliar la zona de piscina o cambiar el pavimento por madera tecnológica. La empresa cuenta con el arquitecto responsable del diseño para guiarte en cada cambio, asegurando que todo encaje tanto estéticamente como a nivel técnico.

Un proceso sin sobresaltos

Construir una casa suele ser sinónimo de quebraderos de cabeza. Aquí no. The Concrete Home ofrece un servicio llave en mano que incluye licencias, coordinación de obra, elección de materiales y hasta el mobiliario básico si lo quieres así. Desde que das el “sí” al diseño definitivo de tu casa prefabricada, el plazo de entrega es mucho más corto que en la obra tradicional. En cuestión de meses puedes pasar de ver planos en papel a disfrutar de tu hogar al completo.

Además, no es sólo una casa prefabricada concreta, está preparada para durar y adaptarse a los tiempos: buen aislamiento, materiales resistentes y posibilidad de incorporar domótica o energías renovables. Eso significa menos gasto energético, más confort y una casa que no se queda obsoleta en pocos años.

Sólo faltaría conocer el precio, pero dado que la casa se puede modificar a tu gusto y además, que puede variar también en función de los acabados, te recomendamos que pidas tu presupuesto personalizado en The Concrete Home. Así vas a poder saber desde desde el principio cuánto te costará todo, sin sorpresas de última hora. Y además, teniendo la seguridad de que en pocos meses estarás viviendo en un espacio que, además de bonito, está hecho a tu medida y como a ti te gusta.