El número de viajeros de los trenes de alta velocidad y larga distancia se ha desplomado el 20% durante el mes de enero, tras el accidente de Adamuz, según los últimos datos del INE. En concreto, el mayor descenso se ha notado en la alta velocidad, que ha pasado de 3.422 pasajeros en diciembre de 2025 a 2.672 en enero de 2026, lo que supone una caída de usuarios del 21,92%. Mientras que en el caso de los trenes de larga distancia el descenso sigue una línea muy similar, con una caída de un 20,95% de los pasajeros, que han pasado de ser 4.085 en diciembre a 3.229 en enero.

No obstante, hay que tener en cuenta que en estos datos se incluyen todos los trenes de las distintas compañías que hacen estos trayectos, es decir, Renfe, Iryo y Ouigo.

Asimismo, este descenso de viajeros también se ha notado en el resto de viajes en tren. De esta forma, en los trenes de media distancia, con los que trabaja sólo la compañía Renfe, también se ha notado un descenso, aunque este es menor, con una caída de usuarios del 6,75%. En este caso, se ha pasado de 3.424 usuarios en diciembre a 3.193 en enero.

Otro de los descensos de viajeros que también ha tenido lugar en los trenes de Renfe ha sido en el Cercanías. En cuanto a los trenes que son más usados de forma habitual, el descenso ha sido de un 9,37%. Así, ha pasado de tener 47.661 viajeros en diciembre a tener 43.194 en enero.

ERTE en los Iryo de la línea Málaga

Por otro lado, la gestión que está llevando el ministro de Transportes, Óscar Puente, de las infraestructuras de trenes desde el accidente de Adamuz, ya se está cobrando sus primeras víctimas que son los trabajadores del sector ferroviario. En concreto, una de las mayores dificultades que están teniendo que asumir tanto Renfe como las empresas privadas Iryo y Ouigo es el cierre de la línea que se dirige a Málaga, cuya apertura no se espera hasta el 23 de marzo. En consecuencia, la compañía Iryo ha tomado la decisión de aplicar un ERTE a 40 trabajadores de este recorrido. Los afectados serían 26 trabajadores de la compañía en Málaga además de 14 maquinistas de Madrid.

Así lo ha dado a conocer Iryo, que detalla que esta acción se toma después de que la Dirección General de Trabajo ha constatado la existencia de causa de fuerza mayor derivada de la suspensión del corredor sur (ruta Madrid-Málaga) por parte de Adif. «Una medida que ha impactado directamente en la operativa de Iryo en la base de Málaga», han explicado desde Iryo.

Como consecuencia de esta situación, Iryo ha señalado que «la autoridad competente ha autorizado al operador a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla adscritos a dicha base, sobre un total de 654 profesionales en la compañía».