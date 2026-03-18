El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcoholemia de 0,5 a 0,2 g/l

El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar la tasa de alcohol al volante. El Partido Popular, que no se había pronunciado sobre si su voto sería o no a favor, se ha colocado en contra. Vox y ERC también han votado para que no salga adelante la reducción del límte máximo de la tasa de alcoholemia de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 –0,1 miligramos por litro de aire aspirado–.

La proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley de Tráfico se ha debatido en la Comisión de Interior del Congreso, que tenía competencia legislativa plena, por lo que al no haber salido adelante -18 votos a favor y 19 en contra-, la iniciativa decae.

Mientras que ERC y Vox han anunciado en la propia Comisión, en el turno de portavoces, el sentido de su voto, el PP han esperado hasta la votación para hacerlo público, y eso que en la toma en consideración de la iniciativa hace un año tanto los populares como el partido de Santiago Abascal se abstuvieron.

En el debate de la iniciativa, la portavoz del Partido Popular, Bella Verano, ha dicho que la norma nace «con una evidente falta de contenido y de solidez» y se ha preguntado por qué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. «Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado», ha afeado.

Asimismo, la portavoz popular ha declarado que el debate sobre la tasa de alcoholemia «no puede abordarse de manera simplista» y que «la bajada de la tasa por sí sola no es suficiente si no se acompaña de medidas complementarias» como más controles, prevención, educación vial, recursos, es decir, «una política integral».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Manuel Arribas, ha afirmado que la norma busca «seguir avanzando en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos» en las carreteras. Además, ha subrayado que es «tan clara como necesaria» y que se alinea con las «recomendaciones europeas y con los países que mejores resultados han obtenido en materia de seguridad vial».

El representante de Vox, Andrés Alberto Rodríguez, ha explicado que suscriben «el fin pretendido al cien por cien», sin embargo discrepan «de los medios propuestos por esta proposición de ley de los grupos que sustentan al Gobierno». A su juicio, se trata de una medida que «claramente es desproporcionada y con un fin confiscatorio y recaudatorio».

El portavoz de Sumar, Félix Alonso, ha señalado que se trata de «una reforma inaplazable» y que «este cambio cierra el ciclo de consumo de alcohol en la conducción». «Hablamos de tolerancia cero», ha manifestado, para después añadir que «una vez aprobada esta proposición de ley, salvará vidas este verano» y que «se trata de prohibir el cóctel mortal, que es el alcohol y la conducción».

La portavoz de ERC, Inés Granollers, ha afirmado que su partido está convencido «de que la mejor tasa al volante es 0,0». «Creo que con esto no hay debate», ha manifestado la diputada, que considera que «esta ley no evitará los accidentes, lo que hará es provocar mucha frustración» porque hoy el que tiene un accidente por causa del alcohol no está marcando la tasa máxima permitida sino que la está «triplicando o cuatriplicando».