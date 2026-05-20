Friburgo – Aston Villa, en directo: cómo va, resultado y dónde ver por TV online hoy la final de la Europa League en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de la final de la Europa League Friburgo - Aston Villa
Este Friburgo - Aston Villa se disputará en el Besiktas Stadium, en Estambul
El Aston Villa de Unai Emery y Pau Torres buscarán el título en la final de la Europa League
Ya no queda nada para que ruede el balón en Turquía en esta apasionante final de la Europa League que van a disputar el Aston Villa de Unai Emery y el Friburgo. Los amantes del deporte rey están deseando ver este partidazo que se juega en el Besiktas Stadium de Estambul para ver cuál de los dos conjuntos consigue levantar el trofeo y sacar un billete para la próxima edición de la Champions League. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, los goles y el minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa.
Friburgo – Aston Villa, en directo hoy
Así ha sido la Europa League
El Aston Villa ha alcanzado la gran final de la Europa League tras quedar segundo en la fase regular, donde sólo perdió un partido. Los ingleses pasaron directamente a octavos, donde se cargaron al Lille. Ya en cuartos los pupilos de Unai Emery eliminaron al Bolonia y en semifinales se cargaron a sus compatriotas del Nottingham Forest. Por su parte, el Friburgo fue séptimo en la fase de liga de esta competición y ha ido dejando en su camino al Genk belga, al Celta y al Sporting de Braga. Ahora sólo puede quedar uno y ambos lucharán por coronarse y levantar el trofeo al cielo de Estambul.
Unai Emery busca reinar en la Europa League
Sin duda, uno de los grandes nombres propios de esta final de la Europa League es el de Unai Emery. El técnico de Hondarribia, Guipúzoa, ya ha ganado en cuatro ocasiones esta competición – tres con el Sevilla y una con el Villarreal-. Eso sí, perdió una final cuando dirigía al Arsenal y ahora su gran intención es conseguir la quinta para su palmarés personal. Es por ello que espera que los Dibu Martínez, Pau Torres, Youri Tielemans, Ollie Watkins y compañía puedan ayudarle a lograr dicho hito.
Vaya partidazo tenemos por delante
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa que corresponde a la gran final de la Europa League. La ciudad de Estambul, más concretamente el Besiktas Stadium, espera conocer al ganador de esta edición de la competición de plata del viejo continente, que, sin duda, ha sido apasionante. Obviamente, los de Birmingham son los grandes favoritos para llevarse el trofeo a Inglaterra, pero el cuadro alemán también ha firmado un gran torneo y podrían dar la sorpresa.
Min 54
Llegada del Aston Villa
Falta que colgó Tielemans al área del Friburgo y Watkins no llegó para rematar en buenas condiciones y mandó el cuero fuera.
Min 50
¡La que intentó Buendía!
El jugador del Aston Villa, que ya hizo un golazo, buscó otro con una picadita sutil que detuvo el guardameta del Friburgo.
Min 48
Sin amarilla
Falta de McGinn en la que los jugadores del Friburgo reclamaron amarilla, pero no mostró nada el árbitro.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda el balón ya en Turquía. ¡Sacó de centro el Friburgo!
La segunda parte
El Friburgo tendrá que remar para poder, aunque sea, igualar esta final de la Europa League, algo que no va a ser nada fácil, ya que pierden 0-2 contra un Aston Villa que intentará no permitir ni un sólo gol.
Unai Emery, cerca de la quinta
Con este 0-2 que figura en el marcador el Aston Villa está cada vez más cerca de volver a levantar un nuevo título europeo, algo que no hace desde 1982 cuando conquistó la Copa de Europa y la Supercopa. Unai Emery, por su parte, estaría a 45 minutos de levantar su quinta Europa League.
¡Descanso en Estambul!
El colegiado francés señaló el final del primer tiempo tras un tiempo añadido en el que el Aston Villa rondó tanto la portería rival que consiguió poner el 0-2 en el marcador.
Min 45+3
¡GOOOL DEL ASTON VILLA!
¡GOOOL DEL ASTON VILLA! ¡GOOOL DE EMILIANO BUENDÍA! Vaya golazo acaba de marcar el atacante del conjunto que dirige Unai Emery. Chut colocado desde la frontal del área que fue directo a la escuadra. Vaya zurzado.
Min 45+2
Dos saques de esquina
Inició el contragolpe el Dibu y el Aston Villa llegó al área rival y forzó un córner. Cash fue el encargado de botar el saque de esquina y Konsa logró otro saque de esquina desde el otro lado. En este segundo despejó la zaga del Friburgo.
Min 45
Blocó el Dibu
Ahora el saque de esquina fue para el Friburgo. Grifo lo sacó también en corto y el centro de Beste acabó en los guantes del Dibu Martínez. ¡Se añaden 3 minutos a este primer tiempo!
Min 41
¡GOOOL DEL ASTON VILLA!
¡GOOOL DEL ASTON VILLA! ¡GOOOL DE TIELEMANS! Llegó en este momento el primer saque de esquina de la final de la Europa League. Lo sacó en corto el Aston Villa y el centro final fue para Tielemans, que apareció libre de marca en el segundo palo para meter una volea perfecta y abrir la lata. Gran jugada ensayada de Unai Emery.
Min 37
¡Saque de portería!
Ataque rapidísimo del Aston Villa, que intentó disparar en dos ocasiones, pero en ambas taparon muy bien los defensores del Friburgo, que estaban plantados a la perfección.
Min 34
Dibu Martínez
Pérdida del Aston Villa en campo propio y Manzambi no se lo pensó a la hora de chutar a portería desde fuera del área, pero el guardameta de Argentina estuvo atento para detener el cuero.
Min 32
Sin ocasiones
Partido muy serio por parte de ambos equipos, que no terminan de arriesgar en ataque.
Min 25
Cuánto va el Friburgo – Aston Villa
Pasan los minutos y nos empezamos a acercar a la primera media hora de juego. El Friburgo y el Aston Villa siguen empatando 0-0 en Turquía en la final de la Europa League.
Min 21
Una nueva amarilla
Ahora la cartulina es para Cash, que entró con la plantilla por delante a Grifo. Podría ser perfectamente roja por el golpe en la tibia, aunque primero toca el balón el lateral del Villa.
Min 17
¡La tuvo el Friburgo!
Los germanos colgaron un balón al área y tras un rechace la bola le cayó a Höfler, que chutó con su pierna izquierda pero mandó el cuero fuera.
Min 15
Amarilla
Cartulina amarilla para Emi Buendía por darle un golpe con el brazo a Beste.
Min 10
¡Fuera!
Disparo de Rogers desde la frontal del área, pero su disparo no cogió portería.
Min 6
¡Tarjeta amarilla!
Llegó la primera cartulina amarilla del partido. Es para Treu por un agarrón a McGinn.
Min 3
Vaya ocasión del Aston Villa
Ocasión peligrosísima para el conjunto de Unai Emery. El disparo de Rogers lo repelió Atubolu.
Min 1
¡Fuera!
Primer acercamiento del partido. Un centro del Friburgo lo mandó fuera Matanovic con un testarazo.
¡¡Comienza la final de la Europa League!!
¡¡Arranca el Friburgo – Aston Villa en Estambul!! Sacó de centro el conjunto británico.
¡5 minutos!
Los jugadores van a saltar al terreno de juego en breves momentos mientras resuena por la megafonía el himno de la Europa League. Hubo un espectáculo con el juego de luces y bailarines como prolegómeno a este partidazo.
¡10 minutos!
Ya no queda nada para que comience este partidazo en Estambul. ¿Quién ganará la Europa League esta noche?
¿Qué se lleva el campeón de la Europa League?
El que salga como campeón esta noche en la final de la Europa League se embolsará una cifra que ronda los 30 millones de euros por todo el torneo, pero a eso habría que añadirle el trofeo y el billete directo para la próxima edición de la Champions League.
A qué hora empieza la final de la Europa League
Ya falta menos de media hora para que comience la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa, que fue programada en el horario para las 21:00 horas.
Unai Emery
El entrenador español ha alcanzado su sexta final de la Europa League, consolidándose así como uno de los mejores del viejo continente. Todo lo que tienes que saber sobre Unai Emery.
Dónde ver por TV la final de la Europa League
El Friburgo – Aston Villa de la final de la Europa League se puede ver por televisión en directo a través del medio de pago Movistar+. En OKDIARIO te vamos a contar gratis todo lo que suceda en este partido en el que hay en juego un título.
Alineación del Friburgo
Y compartimos el once del cuadro alemán, que espera dar la sorpresa en Estambul. Esta es la alineación oficial del Friburgo hoy contra el Aston Villa: Atubolu; Kluber, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic
¡Alineación del Aston Villa!
Ya conocemos el once que saca Unai Emery para intentar conquistar esta Europa League. Esta es la alineación oficial del Aston Villa hoy contra el Friburgo: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers, Watkins
¡Falta una hora!
Empieza la cuenta atrás para esta fiesta del fútbol que se celebra en Estambul con la final de la Europa League que jugarán el Aston Villa y el Friburgo.
Min 58
¡GOOOL DEL ASTON VILLA!
¡GOOOL DEL ASTON VILLA! ¡GOOOL DE ROGERS! Llegó la sentencia de los villanos. Emi Buendía firmó una gran acción por la banda izquierda antes de poner un centro que remató su compañero atacando al primer palo. Sentencian los de Unai Emery.