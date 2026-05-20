Friburgo – Aston Villa, en directo: cómo va, resultado y dónde ver por TV online hoy la final de la Europa League en vivo

Ya no queda nada para que ruede el balón en Turquía en esta apasionante final de la Europa League que van a disputar el Aston Villa de Unai Emery y el Friburgo. Los amantes del deporte rey están deseando ver este partidazo que se juega en el Besiktas Stadium de Estambul para ver cuál de los dos conjuntos consigue levantar el trofeo y sacar un billete para la próxima edición de la Champions League. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, los goles y el minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa.

Friburgo – Aston Villa, en directo hoy

Así ha sido la Europa League

El Aston Villa ha alcanzado la gran final de la Europa League tras quedar segundo en la fase regular, donde sólo perdió un partido. Los ingleses pasaron directamente a octavos, donde se cargaron al Lille. Ya en cuartos los pupilos de Unai Emery eliminaron al Bolonia y en semifinales se cargaron a sus compatriotas del Nottingham Forest. Por su parte, el Friburgo fue séptimo en la fase de liga de esta competición y ha ido dejando en su camino al Genk belga, al Celta y al Sporting de Braga. Ahora sólo puede quedar uno y ambos lucharán por coronarse y levantar el trofeo al cielo de Estambul.

Unai Emery busca reinar en la Europa League

Sin duda, uno de los grandes nombres propios de esta final de la Europa League es el de Unai Emery. El técnico de Hondarribia, Guipúzoa, ya ha ganado en cuatro ocasiones esta competición – tres con el Sevilla y una con el Villarreal-. Eso sí, perdió una final cuando dirigía al Arsenal y ahora su gran intención es conseguir la quinta para su palmarés personal. Es por ello que espera que los Dibu Martínez, Pau Torres, Youri Tielemans, Ollie Watkins y compañía puedan ayudarle a lograr dicho hito.

Vaya partidazo tenemos por delante

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa que corresponde a la gran final de la Europa League. La ciudad de Estambul, más concretamente el Besiktas Stadium, espera conocer al ganador de esta edición de la competición de plata del viejo continente, que, sin duda, ha sido apasionante. Obviamente, los de Birmingham son los grandes favoritos para llevarse el trofeo a Inglaterra, pero el cuadro alemán también ha firmado un gran torneo y podrían dar la sorpresa.