El momento en el que una paloma defeca en la cabeza de Almeida: «Sobre el corte de pelo que me hice ayer»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sufrido este miércoles un percance durante un acto donde rendía homenaje a todos los periodistas fallecidos por la defensa de la libertad de expresión en ejercicio de su labor. Durante el mismo, y mientras el regidor pronunciaba su discurso, una paloma defecó sobre su cabeza. «No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además», ha dicho entre risas.

El dirigente municipal ha reaccionado rápidamente, convirtiendo este imprevisto en un momento cómico: «Dicen que esto trae buena suerte, y la mejor suerte que podemos tener en Madrid es contar con vosotros para preservar nuestros derechos y libertades, así que muchas gracias».

«¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa», ha dicho.