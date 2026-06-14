Una mansión flotante de 36,5 metros de eslora con 108 paneles solares para generar su propia electricidad está a la venta por 15.000.000 dólares

La empresa Breaux Brothers Enterprises Incorporated ha presentado una mansión flotante 100% autosuficiente cuyo valor de venta asciende a 15 millones de dólares. Se trata de una especie de «edificio» sobre el agua construido en aluminio, con 36,5 metros de eslora y cuatro niveles, cuyo techo está totalmente recubierto de paneles solares. Bautizada como Shine Down, podría ser una de las embarcaciones solares residenciales más grandes de Estados Unidos.

Sus propietarios, Philip Shelley y Rhonda Shelley, quisieron materializar un proyecto sin precedentes: una residencia flotante autosuficiente, capaz de producir su propia energía, sin dependencia de la red eléctrica y con capacidad de navegación gracias a su potente sistema de propulsión. «No conocemos ninguna otra de este tamaño con esta cantidad de energía solar en el techo, y probablemente podrías sacarle una foto; tiene muchísimos paneles solares, y sí, es completamente única», comentó Philip.

La mansión flotante a la venta en Estados Unidos

Shine Down se aleja por completo del diseño tradicional de un yate de lujo; presenta una estructura de forma rectangular, con cuatro niveles acristalados y amplios balcones distribuidos en cada planta, ofreciendo una estética más parecida a la de una residencia flotante de lujo. Con más de 1.100 metros cuadrados, cuenta con cinco cabinas equipadas con camas king-size, siete baños, una cocina gourmet, piscina y diversas zonas de convivencia diseñadas para el ocio y el confort.

En su interior, la embarcación refuerza aún más su concepto de mansión flotante. Los techos presentan un nivel de detalle impresionante, los suelos son de madera y los grandes ventanales permiten el paso de la luz. La decoración, de estilo elegante y contemporáneo, está inspirada en viviendas de lujo, alejándose por completo de la estética náutica tradicional de los barcos convencionales.

Sus propietarios concibieron el proyecto desde cero y recurrieron a Breaux Brothers Enterprises, un astillero de Luisiana especializado en embarcaciones comerciales, para hacerlo realidad. Esto influyó directamente en el enfoque constructivo, ya que se utilizó aluminio de grado industrial en toda la estructura. Gracias a este enfoque, Shine Down se aleja del concepto de simple vivienda flotante recreativa y se acerca más a una plataforma naval que ofrece habitabilidad y autonomía a partes iguales.

«Es una vida muy cómoda», explicó Rhonda a News 10. «Tienes todas las comodidades de tu propia casa en el agua, en el barco: cocina completa, refrigeradores grandes, congeladores abajo, así que puedes abastecerte y vivir de forma autosuficiente si lo necesitas durante meses y meses».

El sistema energético es uno de los aspectos más destacados de Shine Down. A diferencia de muchas embarcaciones que dependen de la conexión eléctrica en puertos o marinas, fue concebido para producir casi toda la energía que necesita en su funcionamiento diario.

En la cubierta superior se instalaron 108 paneles solares de alta eficiencia, los cuales alimentan un banco de baterías de fosfato de hierro y litio con una capacidad superior a los 300 kilovatios-hora. En la práctica, esto permite que la mansión flotante mantenga operativos sus principales sistemas únicamente con energía solar. Sin embargo, no elimina por completo el apoyo externo, ya que dispone de un generador diésel de respaldo para situaciones de baja radiación solar o períodos prolongados de mal tiempo, aunque este no constituye la fuente principal de energía.

En cuanto a la propulsión, la embarcación incorpora tres hélices y un propulsor azimutal en la parte delantera, una tecnología habitual en buques de apoyo a la industria del petróleo y gas. Este sistema permite orientar el empuje en diferentes direcciones, lo que mejora notablemente la maniobrabilidad.

Más allá de su valor estimado de 15 millones de dólares, lo que realmente la distingue es la integración de soluciones tecnológicas y residenciales en un único proyecto flotante que busca unir confort, autonomía e ingeniería naval de vanguardia.

Breaux Brothers Enterprises

Breaux Brothers Enterprises se fundó en 1982 en Loreauville, Luisiana, una pequeña comunidad en la parroquia de Iberia, en pleno corazón de la región cajún. Durante más de cuatro décadas, se dedicaron exclusivamente a la construcción de embarcaciones para los yacimientos petrolíferos, lanchas de transporte de personal, lanchas piloto y patrulleras. Su reputación en el sector marítimo comercial es, sin duda, excelente, y sus embarcaciones se consideran el «Cadillac de las lanchas de transporte de personal».

Shine Down representa la primera incursión de Breaux Brothers en embarcaciones residenciales de lujo flotantes, y la ambición que demuestra es impresionante. No fue un encargo más, sino que el propietario aportó el concepto.

El diseño interior corrió a cargo de Rita Durio and Associates, una firma con sede en Lafayette que se dedica al diseño de interiores residenciales de alta gama desde 1981. La elección es deliberada y reveladora. No se trata de un estudio de diseño náutico en el sentido tradicional, sino que lo que ha creado es un interior residencial de la mejor calidad, y las imágenes así lo demuestran.