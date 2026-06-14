Un italiano se niega a pagar la cuenta de un restaurante de Palma porque asegura que le habían robado la cartera

Quería comer gratis pero salió el tiro por la culata. La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de origen italiano que se negó a pagar la cuenta de 60 euros en un restaurante en el que había cenado ya que aseguraba que le habían robado la cartera.

Los hechos se desencadenaron el pasado martes, alrededor de la medianoche, en un local de hostelería situado en la calle Sirena de El Portitxol. El individuo en cuestión consumió diversos platos de comida y varias bebidas alcohólicas, acumulando un importe total de 59,90 euros. En ningún momento de la velada el comensal advirtió a los empleados de que no disponía de los medios económicos necesarios para hacer frente al pago de las consumiciones realizadas.

El problema llegó cuando los camareros le presentaron el ticket y el cliente, rechazó pagar alegando que le habían robado la cartera esa misma tarde. Sin embargo, su elaborada estrategia de «cena gratis» se desmoronó por completo con la llegada de la Policía Local. Al pedirle los agentes la documentación, el hombre cometió el monumental patinazo de sacar la cartera supuestamente sustraída.

Por este motivo, se vio obligado a improvisar un nuevo guion sobre la marcha, asegurando entonces que lo único que le habían robado eran el móvil y las tarjetas de crédito. Ante la evidente pregunta de los policías de por qué se había pegado un banquete sabiendo que no podía pagar, el acusado no contestó.

Tras el surrealista control, la patrulla actuante comprobó que el investigado se encontraba de vacaciones en Mallorca. Manifestó que dormía de forma circunstancial en la playa frente al Palacio de Congresos, por lo que no tenía un lugar de residencia conocido ni billete de vuelta. Ante el riesgo de que no compareciera ante la autoridad judicial, la Policía Local lo detuvo.

Una vez trasladado a la Jefatura, la Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias penales y notificó el caso al Consulado de Italia. Tras concluir las actuaciones municipales, el detenido y el atestado fueron traspasados a la Policía Nacional.