Detenido por amenazar con una navaja a varios vecinos que paseaban a sus perros en el parque Krekovic de Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 59 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de amenazas tras intimidar con una navaja a varias personas que paseaban a sus perros en el parque Krekovic, en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, alrededor de las 20.00 horas, cuando la Base del 092 recibió un aviso alertando de la presencia de un individuo que estaba mostrando una actitud muy agresiva con los usuarios del parque. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI).

A su llegada, los agentes fueron requeridos por tres ciudadanos que paseaban a sus perros y que señalaron al presunto autor, quien permanecía sentado en un banco cercano. Según relataron los testigos, el hombre comenzó a insultarlos de forma repentina mientras comía, mostrando su malestar por la presencia de los animales.

Cuando uno de los afectados le pidió que mostrara respeto, el individuo se levantó, sacó una navaja del bolsillo y, tras abrirla, avanzó hacia él asegurando que no tenía miedo de utilizarla. La víctima tuvo que retroceder varios pasos para evitar una posible agresión.

Aunque el hombre guardó inicialmente el arma blanca, poco después volvió a exhibirla y amenazó de nuevo a los presentes, asegurando que «se había quedado con sus caras». Ante la situación, uno de los testigos avisó a la Policía Local de Palma.

Los agentes identificaron al sospechoso y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas. Durante la intervención, varios usuarios del parque Krekovic localizaron una navaja con mango de madera y una hoja de nueve centímetros escondida a escasos metros del lugar donde se encontraba el arrestado. Los testigos identificaron el arma como la misma que había sido utilizada durante las amenazas.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó las diligencias correspondientes y el detenido fue trasladado posteriormente a la Policía Nacional, que se hizo cargo de su puesta a disposición judicial.