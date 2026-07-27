Blas Latorre, entrenador de Isabel Preysler: «Las bandas elásticas son sus aliadas para mantener la movilidad a los 76 años»

A sus 76 años, Isabel Preysler sigue siendo un ejemplo de cuidado personal y disciplina. Detrás de su buena forma física no hay una fórmula milagrosa, sino una rutina de entrenamiento mantenida durante más de una década junto a Blas Latorre, su entrenador personal desde hace más de 12 años. Tres veces por semana, durante 45 minutos, la socialité realiza sesiones en casa centradas en ganar fuerza, mejorar la movilidad y conservar la autonomía con el paso del tiempo.

El método de Latorre se basa en una idea sencilla: el ejercicio debe adaptarse a la persona y mantenerse en el tiempo. No se trata de entrenamientos extremos, sino de una combinación de fuerza, equilibrio, ejercicios funcionales, estiramientos y trabajo cardiovascular suave. Una filosofía que encaja con las recomendaciones actuales de los expertos, que consideran el entrenamiento de fuerza una de las herramientas más importantes para envejecer de forma activa.

«Llego a su casa a las 15:00, el servicio la despierta y empieza a entrenar. Así lleva más de doce años»

La frase de Blas Latorre resume la clave del estado físico de Isabel Preysler: la constancia. Más allá del horario o de la curiosidad que pueda despertar entrenar por la tarde, lo importante es que la rutina se ha convertido en un hábito estable. La regularidad es, según los especialistas, uno de los factores que más influyen a la hora de mantener la masa muscular y la funcionalidad durante el envejecimiento.

Entre todos los elementos que forman parte de sus sesiones, hay uno que destaca especialmente: las bandas elásticas. Este accesorio sencillo se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos entrenadores porque permite trabajar la fuerza de forma progresiva, segura y con un impacto reducido sobre las articulaciones.

En el caso de Isabel Preysler, las bandas se utilizan especialmente para fortalecer los brazos. Uno de los ejercicios más habituales consiste en sentarse en una silla, colocar la banda bajo los pies y sujetarla por detrás del cuerpo para realizar extensiones de tríceps. Un movimiento sencillo que ayuda a trabajar una zona que suele perder tono con el paso de los años.

La gran ventaja de las bandas elásticas es que permiten activar la musculatura sin necesidad de levantar grandes pesos, lo que las convierte en una opción muy interesante para personas que quieren entrenar fuerza de manera segura. Además, ocupan poco espacio, son fáciles de utilizar en casa y permiten trabajar prácticamente todo el cuerpo.

Brazos y cintura: dos zonas clave para mantenerse fuerte

Dentro de la rutina de Isabel Preysler, los brazos y la cintura son dos de las zonas que reciben más atención. Según explica Blas Latorre, no sólo se trata de una cuestión estética, sino también funcional.

«Desde el punto de vista de la salud, hay que trabajar todo el cuerpo, pero por estética intentamos trabajar los brazos y la cintura. Son dos partes que se ven mucho y envejecen más rápido»

Los brazos tienden a perder firmeza con la edad debido a la reducción progresiva de masa muscular, mientras que la cintura está directamente relacionada con el trabajo del core, la musculatura profunda que sostiene el cuerpo. Fortalecer esta zona es fundamental porque ayuda a mejorar el equilibrio, proteger la espalda y prevenir caídas. Por eso, el entrenamiento abdominal de Isabel Preysler no busca únicamente una silueta más definida, sino mantener una mayor seguridad y estabilidad en los movimientos diarios.

Una sesión completa: cardio, fuerza y estiramientos

Los entrenamientos comienzan con un calentamiento para preparar el cuerpo. Isabel realiza unos minutos de cardio suave en la elíptica, normalmente entre cinco y diez minutos, antes de pasar al trabajo principal. «Una clase común es un calentamiento en una silla o de pie. Hacemos también elíptica, unos 5-10 minutos, y luego ya la parte más principal. Un calentamiento de la cabeza a los pies, centrándonos sobre todo en la espalda y la zona del abdomen», explica. Después se realizan varios ejercicios destinados a trabajar todos los grupos musculares. La sesión finaliza con estiramientos, una parte que la propia Isabel Preysler disfruta especialmente y que resulta fundamental para mantener la movilidad.

El ejercicio que más le cuesta: el Lázaro

Aunque Isabel Preysler mantiene una gran disciplina, no todos los ejercicios le resultan igual de fáciles. El llamado ejercicio Lázaro, diseñado para trabajar fuerza, equilibrio y coordinación, es uno de los movimientos que más esfuerzo requiere.

«Intento que haga todos, pero no le gusta hacer uno que se llama Lázaro y trabaja la coordinación, el equilibrio y la fuerza. Este consiste en hacer una zancada y dejarse caer hacia un lado, incorporarse hacia una silla y levantarse. Requiere bastante esfuerzo, así que se lo pido pocas veces»

Este tipo de ejercicios son especialmente importantes con el paso de los años porque entrenan capacidades básicas para la vida diaria: levantarse, desplazarse con seguridad y mantener el equilibrio.