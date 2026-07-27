La Comunidad de Madrid ya ha repartido 75.000 kilos de forraje para el ganado afectado por los incendios

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que fusionó los tres focos activos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, ha calcinado ya cerca de 28.000 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a más de 55.000 personas en once municipios de la región.

La gravedad del fuego llevó al Gobierno regional a solicitar la declaración de emergencia de interés nacional, que también afecta a zonas de las provincias de Ávila y Toledo, donde continúan movilizados cientos de efectivos para tratar de estabilizar los distintos frentes activos.

Según el último balance oficial, el operativo cuenta con más de 300 bomberos y agentes forestales, ocho medios aéreos y una cincuentena de vehículos terrestres, además de trece carreteras regionales todavía cortadas al tráfico por la cercanía de las llamas.

Ayuda urgente al campo

Entre los damnificados por el fuego se encuentran decenas de explotaciones ganaderas de la comarca, cuyos animales se han quedado sin pasto ni acceso al agua tras el paso de las llamas por fincas, dehesas y pastizales de la zona.

Para paliar esta situación, la Comunidad de Madrid ha repartido ya 75.000 kilos de forraje entre las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio, de los 300.000 kilos que tiene previsto entregar en los próximos días. Un anuncio realizado ayer por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el que también adelantó un plan integral que incluye la reparación de más de 100 kilómetros de carreteras, ayudas directas a los ganaderos y una evaluación inmediata de los daños.

El reparto se ha realizado a través del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, para su distribución entre las ganaderías de la zona, y en Colmenar del Arroyo, donde se ha entregado directamente a una explotación extensiva con más de 750 hectáreas de pasto calcinado.

Depósitos de agua

Este apoyo servirá para alimentar a cerca de 1.000 animales entre vacas, ovejas, caballos y cabras, según los cálculos del Gobierno regional, que prevé mantener la distribución en los próximos días a medida que lo permita el acceso a las zonas siniestradas.

Además del forraje, el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de los ganaderos 10 depósitos de agua de 1.000 litros de capacidad cada uno, pensados para abastecer a las explotaciones mientras se recupera el acceso normal a las fincas afectadas.

Hasta el momento, un total de 14 ganaderías de la región han solicitado ya este apoyo, una cifra que la Comunidad de Madrid espera que siga creciendo a medida que los propietarios puedan evaluar los daños en sus terrenos.

Documento obligatorio

La ayuda llega en un contexto en el que las labores de extinción han obligado a mantener restringido el acceso a buena parte del territorio afectado, lo que ha retrasado la evaluación completa de los daños en el sector ganadero de la zona.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de estas propiedades y evitar robos, la Comunidad de Madrid exige presentar un documento en vigor que acredite la titularidad de la explotación ganadera para poder acceder a las fincas con restricción de paso.

Entre los documentos válidos se encuentran la cartilla ganadera, la inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) o la solicitud de la Política Agraria Común (PAC), tres vías con las que un propietario puede acreditar su vínculo con la explotación.

Refuerzo de los controles

Esta medida responde a varios casos detectados de suplantación de la condición de ganadero, con los que algunas personas habrían intentado colarse en las zonas restringidas alegando ser propietarias de fincas que en realidad no les pertenecen.

El objetivo de este requisito, señalan fuentes del Gobierno regional, es reforzar los controles de acceso a las zonas afectadas por el incendio sin perjudicar la movilidad de quienes sí acreditan ser los legítimos dueños de las explotaciones.

La Comunidad de Madrid destaca que la prioridad ha sido facilitar el acceso a las instalaciones agrícolas y ganaderas situadas en espacios ya libres de llamas, incluso mientras continuaban activas las labores de extinción en otros puntos del incendio.

Asimismo, varios animales han sido trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales (CIAAM) de la Comunidad de Madrid, mientras el Gobierno regional mantiene una estrecha colaboración con las protectoras de los municipios afectados para garantizar el bienestar de los animales de compañía.