¿Es legal hacer ‘topless’ en playas y piscinas españolas? Esto dice la ley

La práctica de quitarse la parte superior del bikini en la playa o piscina, denominada topless, se ha ido normalizando con el paso de los años. Un acto que se inició en un momento de apertura de pensamiento en la sociedad de los años 70. A pesar de su popularidad, continúa siendo un tema tabú para numerosas personas. Por otro lado, la ley permite realizar topless en todas las playas de España. No hay una norma que lo prohíba, ni multas por llevarlo a cabo. La situación es diferente en el caso de las piscinas, ya que no existe ninguna normativa que lo restrinja, aunque la comunidad de propietarios podría escribir en sus estatutos si permite o no esta actividad.

El ‘topless’ en las playas

En la playa, el topless es una práctica muy habitual entre los que disfrutan de sus vacaciones o de un día tranquilo de playa. Por lo tanto, sí está permitido porque no existe ninguna ley estatal que lo prohíba. Además, se considera un derecho fundamental asociado a la libertad e igualdad de género. De hecho, el Código Penal y la Constitución protegen la desnudez total o parcial en la playa, por lo que no es ningún delito ni falta de orden público.

El ‘topless’ en las piscinas

En el caso de las piscinas, el topless es una actividad que podría prohibirse en las piscinas comunitarias. Aunque no hay una normativa estatal que lo prohíba, el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal otorga a los propietarios la capacidad de dictar las normas para las instalaciones comunes que engloban las piscinas. Por lo tanto, las comunidades de propietarios pueden establecer en sus estatutos si permiten o no el topless en sus piscinas. A su vez, establecer esta norma junto a otras relacionadas con las áreas comunes se tiene que aprobar por mayoría en una votación, participando sólo los propietarios que estén informados sobre el pago de las cuotas comunitarias.

La recomendación

El topless en las playas de España no supone ninguna sanción y está legalmente aceptado en cualquier espacio, excepto en las piscinas comunitarias y municipales, que están sujetas a normas específicas de cada comunidad o municipio. Por eso, la recomendación principal es informarse antes de hacer uso de las instalaciones en cualquier comunidad de vecinos.