¿Puedo dejar la basura en el rellano? La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

La convivencia entre vecinos no siempre es sencilla. Compartir espacios comunes implica respetar unas normas básicas para garantizar el bienestar de todos los residentes, pero no siempre ocurre así. Los ruidos fuera del horario permitido, la suciedad en las zonas comunes y el uso inadecuado del ascensor o discusiones por pequeños conflictos forman parte del día a día en muchas comunidades de propietarios. Además, uno de los problemas más habituales está relacionado con el mal uso de las instalaciones comunitarias, es decir, entre las prácticas que más polémica generan se encuentra dejar las bolsas de basura en el rellano o junto a la puerta de la vivienda, acarreando problemas legales.

¿Es legal esta práctica?

En numerosos hogares está normalizado dejar las bolsas de basura en el rellano o junto a la puerta del domicilio. Esto se realiza con dos fines:

Bajar más tarde la basura.

El propio servicio de limpieza se encarga de recoger la basura.

Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por las molestias que puede ocasionar al resto de vecinos. Además de los malos olores, la acumulación de residuos puede generar problemas de higiene, obstaculizar las zonas de paso e incluso suponer un riesgo para la seguridad en caso de emergencia.

La Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal entra en escena y establece que uno de los deberes fundamentales de los propietarios es respetar las instalaciones generales de la comunidad y hacer un uso adecuado de los elementos comunes. En concreto, el artículo 9 señala que los propietarios deben utilizar correctamente las zonas comunes y evitar causar daños o molestias al resto de vecinos.

Aunque la norma no menciona las bolsas de basura ni diferencia entre un depósito temporal o prolongado, la interpretación general es que utilizar el rellano como lugar para almacenar residuos constituye un uso inadecuado de un espacio destinado al tránsito de personas. Por eso, muchas comunidades de vecinos prohíben expresamente dejar la basura fuera de la vivienda, al considerar que perjudica la limpieza y la convivencia.

Las consecuencias legales

Si un vecino deja habitualmente las bolsas de basura en el rellano, la comunidad de propietarios podrá pedir al vecino responsable retirarlas de forma inmediata. En el caso de que el comportamiento persista, la comunidad podrá adoptar medidas acordadas en la junta de propietarios, que podrán ir desde un requerimiento formal hasta la interposición de acciones legales si se considera que existe un incumplimiento de las normas de convivencia o de los estatutos de la comunidad.

Las excepciones

Algunas comunidades cuentan con acuerdos aprobados por los propietarios o con servicios específicos de recogida puerta a puerta que permiten dejar la basura en el rellano durante un horario concreto. Aunque, dejar las bolsas de basura en las zonas comunes puede ser considerado un uso indebido de los espacios comunitarios. En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal ampara a las comunidades de propietarios para exigir el cumplimiento de las normas y preservar la convivencia entre los vecinos.