La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si un vecino lleva a muchos invitados a la piscina comunitaria, puedes apelar al artículo 9

Con el calor del verano, la piscina de la comunidad pasa a ser uno de los espacios más utilizados por los vecinos, casi a cualquier hora del día. Es normal que cada uno baje con su familia o invite a alguien puntual, pero cuando esa práctica empieza a repetirse con frecuencia o con demasiadas personas, es cuando suelen aparecer las primeras quejas. No es tanto una cuestión de prohibir como de equilibrio, porque al final se trata de un espacio compartido que todos pagan y que todos esperan poder usar en condiciones normales.

El problema de tener demasiados invitados en la piscina, se nota especialmente en comunidades pequeñas, donde el espacio es limitado y cualquier cambio en el número de personas se percibe enseguida. De este modo, lo que para uno es algo puntual, para otro puede ser un uso excesivo que acaba afectando a su descanso o a su forma de disfrutar de las instalaciones. En ese punto es cuando muchos vecinos se preguntan si existe alguna base legal para poner límites a estas situaciones. Y así es, ya que la Ley de Propiedad Horizontal no establece un número máximo de invitados por vivienda, pero sí recoge principios que sirven para abordar estos casos. Y es que no todo vale en el uso de los elementos comunes, y hay artículos concretos que permiten actuar cuando ese uso deja de ser razonable y empieza a perjudicar al resto.

Si un vecino lleva a muchos invitados a la piscina comunitaria, puedes apelar al artículo 9

Cuando surgen este tipo de problemas, muchos vecinos acaban recurriendo al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el que habla del uso de los espacios comunes. No entra en detalles concretos sobre piscinas ni fija normas específicas sobre invitados, pero sí deja una idea bastante clara y es que cada propietario tiene que usar esas zonas sin perjudicar al resto. Es una norma bastante general, pero precisamente por eso se aplica a muchos casos distintos, incluido este.

En la práctica, esto quiere decir que invitar a alguien no es un problema en sí mismo. Lo que empieza a generar conflicto es cuando deja de ser algo puntual y se convierte en algo habitual o desproporcionado. No es lo mismo bajar un día con un par de personas que hacerlo casi a diario con grupos más grandes que terminan ocupando buena parte de la piscina o del espacio común. Ahí es cuando otros vecinos empiezan a verlo como un exceso, aunque no haya una cifra concreta que marque el límite.

Al final, todo depende bastante de cómo se interprete la situación y de lo que se considere razonable dentro de cada comunidad. La ley no baja a ese nivel de detalle, pero sí da margen para actuar si el uso de la piscina empieza a generar molestias o dificulta que otros puedan disfrutarla con normalidad. En esos casos, ya no es sólo una cuestión de convivencia, sino que puede apoyarse en la propia normativa para plantear una queja.

La clave en la mayoría de comunidades

Aunque la ley marca unas líneas generales, en la práctica son las propias comunidades las que suelen regular este tipo de situaciones. El artículo 6 permite aprobar normas de régimen interno que establezcan condiciones concretas sobre el uso de la piscina, incluidos aspectos como horarios, aforo o número de acompañantes. Estas normas son las que realmente ayudan a evitar conflictos, porque dejan claro desde el principio qué se puede hacer y qué no.

En comunidades donde estas reglas están bien definidas, el margen de discusión es mucho menor. Si se establece un límite de invitados o se fijan ciertas condiciones, cualquier incumplimiento es más fácil de detectar y de gestionar. El problema aparece cuando no existe esa regulación, porque entonces todo depende de la interpretación de cada vecino y es más complicado llegar a un acuerdo.

Por eso, muchos administradores recomiendan anticiparse y dejar estos aspectos claros antes de que surjan los conflictos. No se trata de restringir el uso de la piscina, sino de organizarlo de forma que todos puedan disfrutarla sin que haya situaciones de abuso o de saturación, especialmente en los meses de más calor.

Qué ocurre si un vecino no respeta los límites

Cuando un vecino mantiene una conducta que el resto considera excesiva, la comunidad puede intervenir. Lo habitual es empezar con un aviso, recordando las normas o señalando que se está haciendo un uso que incomoda a los demás. En muchos casos, esto es suficiente para corregir la situación sin necesidad de ir más allá. Si el comportamiento se repite y no hay cambios, se puede recurrir al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la llamada acción de cesación. Este mecanismo permite actuar frente a actividades que resulten molestas o contrarias a las normas de la comunidad.

Antes de llegar a los tribunales, es obligatorio realizar un requerimiento formal al vecino para que deje de actuar de esa manera. Si aun así la situación continúa, la comunidad puede iniciar acciones legales. No es lo más habitual, pero es una vía que existe y que en algunos casos se ha utilizado cuando el problema se prolonga en el tiempo.