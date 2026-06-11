La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si tu vecino usa su plaza de garaje como trastero, puedes recurrir al artículo 3

El uso de las plazas de garaje en las comunidades de propietarios sigue generando conflictos entre vecinos. Una de las dudas más habituales es si un propietario puede utilizar su plaza como trastero para almacenar bicicletas, armarios, cajas u otros enseres. La respuesta, según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), es que sí se puede hacer en determinadas circunstancias, aunque existen límites legales que no deben pasarse.

El artículo 3: uso privativo de la plaza

La normativa reconoce que las plazas de garaje funcionan como espacios privativos cuando están delimitadas correctamente y figuran como tales en el título constitutivo. El artículo 3 de la LPH da a su titular el derecho exclusivo de uso y disfrute sobre ese espacio, permitiéndole destinarlo a distintos fines siempre que no incumpla las reglas comunitarias ni afecte a terceros. Es decir, en principio, un vecino puede instalar estanterías, armarios o guardar objetos dentro de los límites de su plaza, de la misma manera que puede optar por aparcar un coche, una motocicleta o ambos vehículos si el lugar lo permite y los estatutos de la comunidad no lo prohíben claramente.

¿Cuáles son los límites?

Este derecho no es absoluto. La Ley de Propiedad Horizontal dicta que el uso de los elementos privativos no puede perjudicar a la comunidad ni dificultar el uso de las zonas comunes. Por lo tanto, el almacenamiento de objetos deja de estar permitido cuando invada pasillos, zonas de maniobra o espacios comunes, o cuando genera riesgos para la seguridad del inmueble. Además, los expertos aseguran que la comunidad puede actuar si los objetos almacenados sobresalen de la plaza, dificultan las maniobras de otros vehículos o se convierten en un riesgo por la acumulación de materiales inflamables. En estos casos, los vecinos afectados pueden exigir la retirada de los elementos e incluso acudir a la vía judicial.

¿Cuándo puede intervenir la comunidad?

Aparte de la legislación estatal, los estatutos de cada comunidad pueden imponer restricciones concretas sobre el uso de las plazas de garaje. Si existe una prohibición estricta de utilizar la plaza como trastero, el propietario deberá respetarla. La jurisprudencia también ha respaldado la actuación de las comunidades cuando un vecino ocupe espacios ajenos o altere la convivencia. Por ejemplo, un propietario que instaló una estructura para bicicletas en una zona común del garaje invadiendo el espacio de otros usuarios. Los tribunales sentenciaron que se trataba de una conducta molesta y ordenaron su retirada.

¿Qué hacer si tu vecino usa mal su plaza?

Si consideras que tu vecino está utilizando mal su plaza de garaje, el primer paso es revisar los estatutos de la comunidad y contar la situación al presidente o al administrador de fincas. Cuando el uso afecta a elementos comunes, dificulta el acceso o genera riesgos, es la propia comunidad la que puede requerir formalmente al propietario para que cese esa actividad. La Ley de Propiedad Horizontal permite utilizar una plaza de garaje como espacio de almacenamiento, pero solamente cuando se respeten los límites de la propiedad privada, no se invadan elementos comunes y no se perjudique al resto de vecinos.