¿Puedo usar mi plaza de garaje como trastero? Los expertos resuelven la eterna duda

Seguro que muchas veces has visto plazas de garaje repletas de multitud de objetos apilados, ya que, al no haber un trastero, se usará la misma plaza. Una gran parte de ellos lo que dice es que es un espacio privado, por lo que van a poder utilizarla como a ellos les guste.

El caso es que la ley no va a ser tan clara sobre este tema y dependerá de una serie de factores de cara a que una plaza de garaje se vaya a usar como trastero o almacén.

El problema más importante lo encontramos en los garajes comunitarios, puesto que los que son individuales, o si cuentas con uno propio, no vas a tener problemas en este sentido.

¿Se puede usar legalmente la plaza de garaje como un almacén?

Pese a que pueda no parecerlo, lo cierto es que hay una ley que se encarga de la regulación del uso de las zonas comunes en las comunidades de vecinos. Hablamos de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y lo cierto es que no hay algo concreto contra que se use la plaza de garaje como un trastero.

La normativa lo que especifica es que los propietarios van a poder utilizar la plaza como ellos crean oportuno.

De todas formas, no debes entusiasmarte en exceso, puesto que no se van a poder causar daños al edificio, ni obstaculizar a los otros vecinos de la comunidad.

Vamos, que no vas a poder hacer lo que desees en tu plaza de garaje, ya que los estatutos de la comunidad tienen bastante que decir.

Algo que debes conocer es la LPH, pero es que las normas que hay en cada comunidad tienen todavía mayor importancia. Los estatutos van a poder prohibir que las plazas de garaje se vayan a usar como almacén, por lo que cada escenario va a ser distinto a los otros. Existirán comunidades en las que se va a permitir y otras en las que no, por lo que vas a tener que revisar detenidamente las normas al respecto.

No pienses que solo va a comprender estos apartados, porque el seguro tiene un papel de lo más importante en todo este tema. La empresa puede no cubrir los gastos cuando ellos piensen que la plaza de garaje no tenga un uso ideal, por lo que lo mejor es pensárselo dos veces antes de comenzar a poner cosas en la plaza.

Piensa que las plazas de garaje es posible que se usen como uno crea oportuno, como dice la LPH. El caso es que no todo es tan fácil y son bastantes los factores que pueden involucrar a tu plaza, por lo que debes tener todo en cuenta si deseas utilizar dicho espacio como un almacén o trastero.

¿Qué usos puedo dar a mi plaza de garaje?

A veces podemos encontrarnos con plazas que se usan por los propietarios como un sitio para almacenar varios objetos, de tal forma que se obstaculice el paso a otra serie de vecinos o nos cause algún tipo de molestia. Para saber si esto vamos a poder aceptarlo o no en una Comunidad, habrá que consultar el propio Título Constitutivo o los Estatutos de la Comunidad.

La jurisprudencia ha entendido, que salvo prohibición expresa, no habrá problemas con guardar cosas que estén relacionadas con el coche, como sucede con las herramientas, repuestos, etc.

Lo que no se va a poder hacer de ninguna de las maneras es causar molestia a los demás, dejando objetos de manera que vayan a dificultar las maniobras o se invadan otras plazas o zonas en común, ni tampoco guardar material de carácter inflamable que suponga un peligro.

¿Es posible aparcar la moto y el coche en la misma plaza de garaje?

Muchos propietarios de plazas de garaje tienen entre sus propiedades una moto o un coche, lo que invita a bastantes de ellos a usar dicho espacio para poder aparcar. Hablamos de una situación que no está demasiado bien aceptada por los otros propietarios. ¿Es legal aparcar algunos vehículos en una misma plaza?

Generalmente, la jurisprudencia es bastante más proclive, si los Estatutos no lo prohíben de forma expresa, a permitir el uso de este elemento privativo dependiendo de la función, pero lógicamente no se debe molestar a los otros propietarios ni invadir las zonas comunes.

Deseamos que luego de haber tratado todo este tema te haya quedado todo un poco más claro, puesto que suele haber muchas dudas al respecto entre quienes tienen una plaza garaje en una comunidad de propietarios.