Si tu coche se sale de la plaza tienes un problema, la ley lo deja claro

Una de las mayores causas de disputa que hay en las comunidades de vecinos son las plazas de garaje, más en concreto con usar la misma plaza para poder aparcar dos vehículos.

Esta acción, aunque es bastante habitual, no suele ser la mejor, puesto que aunque la plaza sea bastante grande, no se deben aparcar dos vehículos, puesto que si se produce un incendio, es altamente probable que el seguro no va a cubrir los daños.

De todas formas, es necesario hacer una verificación de la licencia que tenga el garaje por parte del municipio y ver si en ella aparecerá reflejado un número concreto de vehículos, lo que estaría prohibido sobrepasar.

Si no es así, es necesario que se recurra a los distintos estatutos de la comunidad de vecinos que tendrán que encargarse de regular el número de coches que se van a admitir en cada plaza de garaje.

Pensemos que si se produce un incendio pueden producirse una serie de problemas con el seguro de las instalaciones, independientemente de que sea un garaje privado o comunitario.

¿Puede sobresalir un coche de la plaza de garaje?

Si sobresale un poco, tienes que ser consciente de que infringes las normas. Todo esto se debe a que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), establece el derecho de uso de una plaza de garaje acabe donde termine donde acaba la superficie útil de esta.

Piensa que un coche no puede sobrepasar ni pisar la raya que se encarga de delimitar la plaza de aparcamiento, y menos aún, invadir los límites exteriores con alguna de las zonas de su carrocería.

Por todo ello, piensa que solo pueden salir de la plaza de garaje las partes móviles, los retrovisores, y las puertas pueden sobresalir de la plaza para que entre o salga del vehículo.

¿Qué ocurre si el coche no cabe en la plaza de garaje?

La ley establece una prohibición de que el vehículo vaya a exceder los límites de la plaza de aparcamiento, siendo de aplicación por parte de los tribunales si hay disputas judiciales en las comunidades de vecinos. Aquí el juez va a poder poner una multa a los usuarios, dictaminando otra serie de medidas extras.

El caso es que antes de que se llegue a este punto, hay otra serie de opciones que se puede decir que son bastante más amistosas, caso de llegar a un acuerdo entre los vecinos de cara a exceder los límite de la plaza.

Si es así, vas a tener que ponerlo en el debido conocimiento por parte de la comunidad de propietarios, de tal forma que así se debatirá sobre un acuerdo que pueda llegar a ser posible.

Una vez tenido todo esto en cuenta, debemos comprender que la plaza de garaje es un recurso de gran valor que debemos usar de forma responsable y observado un escrupuloso respeto de las normas existentes.

Así se van a poder evitar las posibles sanciones y conflictos que pueda haber con otra serie de vecinos que generen una serie de tensiones innecesarias y que enturbiarán las relaciones entre la propia comunidad.

Conclusiones

Una vez dicho esto, creemos que ahora vas a tener mucho más claro lo que ocurre cuando el coche se sale fuera de lo que es el espacio en concreto de la plaza de garaje que tengamos, puesto que ya vemos como la ley recoge este tipo de situación al respecto.

Lo ideal es siempre cumplir con la ley y en el caso de que haya dudas, no está de más hablar con la comunidad de propietarios para que todo quede claro en este sentido y no haya problemas.