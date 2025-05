Nueva norma de la DGT: así puedes adelantar a ciclistas en línea continua sin ser multado

La conciencia ecológica, el deseo de llevar un estilo de vida saludable y la necesidad de evitar el tráfico urbano han llevado a miles de personas a optar por la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo un aumento preocupante en el número de accidentes, sobre todo en vías interurbanas, donde la velocidad y la imprudencia de algunos conductores multiplican el riesgo para los ciclistas.

Esta situación ha encendido las alarmas de las autoridades, que consideran la necesidad de crear una mayor concienciación por parte de todos los usuarios de la red viaria. Uno de los aspectos más críticos tiene que ver con los adelantamientos, especialmente cuando hay línea continua. En este punto, la DGT ha actualizado la normativa para permitir esta maniobra bajo ciertas condiciones, buscando ante todo velar por la seguridad de los ciclistas, los usuarios más vulnerables de la carretera.

Adelantamientos más seguros para ciclistas

Los informes de la DGT y otras entidades relacionadas con la seguridad vial muestran cifras preocupantes. El número de siniestros con ciclistas implicados ha ido en aumento, especialmente en carreteras secundarias. Este tipo de vías, que a menudo no cuentan con arcenes amplios ni señalización específica, representan un entorno especialmente peligroso para quienes se desplazan en bicicleta.

Uno de los accidentes más frecuentes en estos tramos es el atropello durante un adelantamiento. Cuando un vehículo no guarda la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros o realiza la maniobra sin prever posibles riesgos, el resultado puede ser trágico. Este tipo de colisiones suelen tener consecuencias graves, dado que el ciclista no dispone de la protección con la que cuenta el conductor de un automóvil.

Con el objetivo de frenar esta tendencia y mejorar la seguridad de los ciclistas, la DGT ha introducido una medida que modifica la tradicional prohibición de adelantar en tramos con línea continua. A partir de ahora, se permite adelantar a uno o varios ciclistas incluso en este tipo de tramos, siempre que se respeten dos condiciones fundamentales: la maniobra se debe realizar con total seguridad y hay que mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre el vehículo y el ciclista.

Este cambio implica una responsabilidad aún mayor para los conductores. No se trata de una autorización para invadir el carril contrario de forma imprudente, sino de una medida pensada para evitar atropellos y garantizar que, cuando no exista otra posibilidad, se pueda rebasar a un ciclista sin poner en peligro su integridad física.

Tal como señala la DGT, el conductor puede ocupar parte o todo el carril contrario únicamente si tiene visibilidad suficiente y no se acerca ningún vehículo en sentido contrario. Esta decisión exige una valoración precisa y responsable por parte del conductor, que debe tener en cuenta la anchura de la vía, la velocidad a la que circula, el número de ciclistas y las condiciones del entorno (curvas, pendientes, visibilidad, etc.).

Las normas son esenciales, pero no suficientes. La clave está en fomentar una verdadera cultura del respeto en la carretera. En muchas ocasiones, los accidentes se producen no tanto por desconocimiento de las reglas, sino por la falta de empatía o la prisa de algunos conductores. El ciclista, por su parte, también debe asumir su parte de responsabilidad, circulando por el lado derecho de la vía, respetando señales, utilizando casco y elementos reflectantes.

Principales recomendaciones

Adelantar a un ciclista en carretera puede parecer una maniobra sencilla, pero requiere atención, paciencia y, sobre todo, responsabilidad. Los ciclistas son usuarios vulnerables y un pequeño error por parte del conductor puede tener consecuencias graves. Por eso, seguir una serie de recomendaciones es clave para garantizar la seguridad de todos.

Lo primero y más importante es mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. Esta separación lateral es obligatoria y permite que el ciclista no se vea afectado por el rebufo del coche o por movimientos bruscos del vehículo. Si no es posible mantener esa distancia, no se debe adelantar.

Además, la maniobra sólo se debe realizar cuando la visibilidad sea suficiente. Evita adelantar en curvas, cambios de rasante o cuando haya riesgo de encontrarse con vehículos en sentido contrario. Aunque exista línea continua, la normativa permite ocupar parte o todo el carril contrario para rebasar a ciclistas si se hace con total seguridad.

Es fundamental reducir la velocidad antes y durante el adelantamiento. Acércate con cuidado, y no aceleres de golpe al rebasar. El ruido del motor o el paso a gran velocidad puede asustar al ciclista.

Asimismo, señaliza siempre la maniobra con antelación con el intermitente, tanto al iniciar como al volver al carril. Esto informa a otros conductores y al propio ciclista de tus intenciones, mejorando la seguridad general.

Por último, ten paciencia. Nunca arriesgues por adelantar rápidamente. Si no hay condiciones seguras, espera. La vida de una persona vale más que unos segundos de tu tiempo.