Todo el mundo confunde esta señal y te puede caer una multa de 200 euros: lo que dice la DGT

Lo que dice la DGT

Te puede caer una buena multa de 200 euros si confundes esta señal

Esta señal puede suponer una buena multa de 200 euros que debes tener en cuenta en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afecte de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Según nos explican los expertos de Parking Fácil esta señal nos explica que: «S-43 Vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros. Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones con espacio diferenciado entre los dos primeros y los terceros».

Es una de las nuevas señales que quizás no habías visto nunca, pero estará muy presente en determinadas ciudades de nuestro país. No hacer caso a una señal supone una multa considerable que debes tener en cuenta, tal y como nos explican estos expertos de la DGT.

El tipo de infracción a la que nos enfrentamos no es sólo económica, tal y como vemos en la web de este organismo. Una infracción puede ser castigada con una sanción económica pero también puede suponer una pérdida de puntos en tu permiso de conducir.

La sanción económica de una multa dependerá de la gravedad de la infracción cometida.

Las infracciones muy graves y algunas graves pueden implicar también una pérdida de puntos en tu permiso de conducir.

En este caso, estaremos ante una sanción de 200 euros y una posible retirada de 4 puntos del carnet de conducir. La DGT también advierte de las ventajas de pagar las multas antes, para poder disfrutar de un buen descuento.

Una vez comprobado que la multa es de la DGT y que es tu responsabilidad, tienes un plazo voluntario de 20 días naturales desde que recibiste la notificación para pagar o recurrir si no estás conforme con la sanción.

Si pagas la multa en periodo voluntario, te beneficias del 50% de reducción, aunque renuncias a recurrirla (presentar alegaciones). Recuerda que no puedes fraccionar o aplazar el pago de una multa.

Cualquier recurso o alegación que presentes tras haber pagado la multa en el período voluntario no tendrá efecto. Al interponer una alegación pierdes el derecho al descuento del 50%, por lo que, si tu recurso es desestimado, deberás pagar el 100% de la sanción.