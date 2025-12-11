Tu permiso de conducir en 24 horas: así es la ciberestafa que está destrozando a la DGT

En los últimos meses, ha proliferado en redes sociales una peligrosa ciberestafa que promete algo imposible: obtener el permiso de conducir en España sin hacer exámenes, sin estudiar y en apenas 24 horas. El fraude, detectado inicialmente por la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y posteriormente confirmado por la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha extendido con rapidez a través de Instagram, TikTok y WhatsApp, utilizando logotipos oficiales, mensajes manipulados y conversaciones falsas para convencer a las víctimas. Tanto expertos en seguridad como el propio organismo público alertan de que estamos ante una estafa especialmente sofisticada, que busca no sólo dinero, sino también datos personales y bancarios para cometer otros delitos.

El gancho siempre es el mismo: «Te registramos nosotros, no necesitas hacer examen teórico ni práctico. En 24 horas estás aprobado». El mensaje aparece publicado en cuentas que se presentan como «DGT Servicios» o «Carnet DGT España», y muchas de ellas con miles de visualizaciones en vídeos que muestran supuestos resultados de exámenes aprobados. La clave está en que todas utilizan el logotipo oficial de la DGT, lo que lleva a muchos usuarios a dar credibilidad a la oferta.

La ciberestafa de la que alerta la DGT

Al contactar por mensaje privado, las cuentas redirigen a un número de WhatsApp en el que se explica el proceso. Los estafadores aseguran tener acceso interno a los sistemas del organismo y prometen introducir manualmente el aprobado del usuario en la web oficial. Para ello exigen un pago inicial, que suele oscilar entre los 150 y los 200 euros, normalmente a través de Bizum o transferencia bancaria. Una vez recibido el dinero, desaparecen sin dejar rastro.

Sin embargo, no existe la posibilidad de «registrar» aprobados desde fuera del sistema oficial. Lo más peligroso es que el objetivo del fraude va más allá del pago inicial: solicitan datos personales sensibles (DNI, dirección, fotografía, fecha de nacimiento) que pueden utilizar posteriormente para suplantar la identidad de los usuarios y solicitar préstamos bancarios o contratar servicios online a su nombre.

Desde la DGT, tanto su departamento de comunicación como portavoces oficiales han reiterado que es «absolutamente falso» que se pueda obtener un permiso de conducir sin superar las pruebas correspondientes. La única forma legal de obtener el carnet es a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, superando un test psicotécnico, un examen teórico y un examen práctico, tal y como establece el Reglamento General de Conductores.

Tal y como recoge literalmente el artículo 7 del Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009), «1. Para obtener un permiso o licencia de conducción será preciso que el aspirante sea declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas que se determinan en este Reglamento. 2. Las pruebas que deben realizarse son las siguientes: a) Prueba de aptitud psicofísica. b) Prueba de control de conocimientos. c) Prueba de control de aptitudes y comportamientos».

Las últimas investigaciones apuntan a que detrás de este tipo de fraudes suele haber grupos organizados que replican el esquema en distintos países y con diferentes instituciones. Su estrategia consiste en suplantar organismos oficiales (Dirección General de Tráfico, Seguridad Social, Hacienda) y ofrecer trámites imposibles a cambio de un pago rápido.

La cibercriminalidad es un negocio que mueve varios trillones de dólares a nivel mundial. Y el 90 % de estos delitos son fraudes informáticos. Según datos de la Policía Nacional, en España el número de estafas digitales aumenta un 10 % cada año. Además, su modus operandi es cada vez más refinado y mucho más ágil que el de la Administración, sujeta a plazos, presupuestos y normativas: «Jugamos en continua desventaja. La dificultad para luchar contra todo esto es enorme, el cibercrimen evoluciona tres veces más rápido. Y tampoco sabemos de dónde son estos criminales, su éxito se basa en el anonimato. Luchamos contra fantasmas», explican los expertos en ciberseguridad de la DGT, que en los últimos cinco años han tenido constancia de más de 830 intentos de phishing mediante la suplantación de la DGT y en lo que llevamos de 2025 han solicitado la cancelación de 195 webs falsas. «Contactamos con el centro criptológico para que tiren abajo las URL dañinas, así damos menos tiempo a los atacantes. Pero por cada página web maliciosa deshabilitada salen varias nuevas», explican.

Además del riesgo económico y del posible uso fraudulento de datos personales, este tipo de estafas pueden generar graves problemas legales. Si alguien circula con un carnet falso o manipulado, aunque haya sido engañado, estaría incurriendo en un delito de falsedad documental y conducción sin permiso. La DGT recuerda que no existe ninguna forma de validar un permiso que no haya sido emitido oficialmente a través de la Jefatura de Tráfico. Si un anuncio promete lo contrario, es una estafa. Las autoridades insisten en que la única vía segura para obtener un permiso es cumplir con la normativa, acudir a una autoescuela autorizada y superar las pruebas correspondientes.