Expertos analizan las balizas V-16 y el resultado no es nada bueno: malas noticias

El adiós a los triángulos de emergencia en favor de las balizas V-16 homologadas será oficial a partir del 1 de enero de 2026. Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

En teoría, las balizas V-16 están diseñadas para ser visibles hasta un kilómetro de distancia. La normativa exige que su luz se mantenga encendida durante al menos media hora, con un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y vertical de ±8 grados, y una intensidad luminosa de entre 40 y 80 candelas en el eje frontal y al menos 25 candelas en los grados ±8. Sin embargo, según los análisis del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), la visibilidad real puede descender hasta apenas 50 metros en determinadas circunstancias.

Alerta por las balizas V-16

El CTAG evaluó 11 de las balizas V-16 homologadas más populares del mercado para determinar cuál de ellas ofrece la mayor visibilidad.Para realizar estas pruebas, el laboratorio utilizó un goniofotómetro GO-A de LMT, calibrado y certificado según la norma 17025, en un entorno controlado de 30 metros de largo por 9,5 metros de ancho a una temperatura de 23 grados centígrados.

Los resultados de las pruebas muestran diferencias notables entre los distintos modelos. Help Flash IOT+ es la baliza más potente del estudio, con una intensidad de 299 candelas al primer minuto y 209 candelas tras media hora, manteniéndose muy por encima de otros dispositivos. Por su parte, SOS Traffic alcanza 210 candelas al inicio y 157 después de 30 minutos, también con un rendimiento destacado. Algunos modelos como OSRAM Led Guardian muestran cifras iniciales de 105 candelas y apenas descienden a 104 tras media hora, mientras que Carlite GEO empieza en 69 y baja ligeramente a 67-

Otros dispositivos como SOS Road (117 – 95 candelas) o FLASHLED (115 – 77 candelas) presentan descensos notables en su intensidad luminosa durante los 30 minutos de funcionamiento. Modelos como SOOS V16 (55 – 55 candelas) o PMK (54 – 53 candelas) apenas registran variaciones, pero su intensidad inicial es muy baja, lo que limita su eficacia en condiciones reales. CHALLUX y LEDONE muestran resultados irregulares: CHALLUX con 52 candelas al inicio y 54 tras media hora, y LEDONE con 64 candelas que sorprendentemente suben a 85, probablemente debido a variaciones en la electrónica de la baliza o en la calibración interna del dispositivo.

Estos resultados ponen de manifiesto que, aunque todas las balizas V-16 cumplen con los requisitos legales, la diferencia de visibilidad entre los modelos es significativa. La DGT exige que la baliza mantenga su intensidad luminosa durante media hora, y las pruebas del CTAG confirman que algunas balizas pierden brillo de manera significativa en ese periodo.

Las pruebas del CTAG también han puesto de manifiesto que no todos los fabricantes aplican los mismos estándares de calidad en la iluminación. Algunos dispositivos apenas superan los mínimos legales, mientras que otros, como Help Flash IOT+, ofrecen un margen de seguridad mayor.

Vehículos obligados

Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Finalmente, la DGT recuerda que «la baliza V-16 solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula. Los datos que recibe la DGT son anonimizados».