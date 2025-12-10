Qué es el CAP, para qué sirve, precio y cómo obtener gratis

En España, existe un gran número de personas que sueñan con ser camionero o conductor profesional y recorrer kilómetros y kilómetros de carreteras descubriendo cada rincón de nuestro país y del mundo. Sin embargo, para ello deberás obtener un permiso especializado, denominado CAP, que, a continuación, os lo detallaremos, además de explicaros los pasos a seguir para obtenerlo y el precio del mismo, entre otros detalles.

Qué es el CAP

En primer lugar, aquellos que deseen convertirse en un especialista de la carretera, deberá de sacarse el CAP, es decir, el Certificado de Aptitud Profesional. ¿Qué significa esto? Pues bien, es una acreditación obligatorio para quienes deseen trabajar en algún momento de su vida como conductores profesionales de vehículos destinado al transporte de mercancías o de viajeros. Este documento está vinculado a su vez a permisos como el C, C1, C+E para camiones, D, D1 y D+E para autobuses, e implica en todo momento realizar una formación inicial y renovarla con el paso del tiempo a través de cursos de actualización.

Qué significa el CAP Tal y como hemos detallado líneas atrás, el CAP es como una especie de acreditación obligatoria para poder ejercer en todo momento como conductor profesional de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros. Este, además, garantiza al cien por cien que el propio usuario ha recibido una formación inicial y específica relacionada a la seguridad vial, a la normativa y a la conducción eficiente, y debe de renovarse periódicamente para que los organismos competentes se aseguren que los usuarios no corren peligro alguno por diferentes actitudes y/o actitudes. Cómo obtener el CAP ¿Cómo podemos obtener el CAP? Pues bien, será necesario realizar un curso de formación inicial. Eso sí, lo tendremos que hacer en un centro autorizado, lógicamente, y tendrá un total de 280 horas en su modalidad ordinaria o de 140 horas en su modalidad acelerado, dependiendo del tipo de transporte y de formación previa del aspirante. Una vez completado el curso, debemos superar un examen oficial teórico que está formado por preguntas de tipo test que evaluarán los conocimientos del usuario en cuanto a seguridad vial, normativa, conducción… entre otros. Si tenemos la fortuna de aprobar el examen, se expide la tarjeta CAP y dberá renovarse cada cinco años mediante otro curso de 35 horas. Precio El coste del curso dependerá, tal y como ocurre en todos los lugares, del centro de formación de la modalidad del CAP que desees obtener. Sin embargo, a continuación os detallaremos el precio medio que hay en España para adquirir el título. Si deseas obtenerlo de forma inicial, es decir, por primera vez, el CAP para conductores profesionales podría rondar los 900 y 1.900 euros, según algunas indicaciones oficiales. Pero si es para la renovación del mismo, el precio se reducirá significativamente hasta los 200-250 euros aproximadamente. Cabe destacar que se renovará cada cinco años. Cómo conseguirlo gratis ¿Es posible adquirir esta titulación de forma gratuita? Pues sí, estás de enhorabuena. Eso sí, si cumples ciertos requisitos. Para ello, deberás acceder a los cursos subvencionados por los distintos organismos públicos, que están gestionados normalmente por el SEPE, los servicios de empleo o los diferentes programas de formación para personas trabajadoras o desempleadas. En primer lugar, deberás estar inscrito como demandante de empleo o cumplir, tal y como hemos destacado líneas atrás, con ciertos requisitos del programa. A continuación, debes buscar las convocatorias que hay abiertas para cursos de este tipo en los portales oficiales de empleo o centros de formación acreditados y presentar la solicitud y la documentación requerida. Una vez admitida, debemos de completar el curso y realizar el examen sin coste para el alumno.