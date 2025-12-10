Okgreen COCHES

Qué es el CAP, para qué sirve, precio y cómo obtener gratis

Descubre qué es el CAP y sus funciones

Conductor con el CAP

En España, existe un gran número de personas que sueñan con ser camionero o conductor profesional y recorrer kilómetros y kilómetros de carreteras descubriendo cada rincón de nuestro país y del mundo. Sin embargo, para ello deberás obtener un permiso especializado, denominado CAP, que, a continuación, os lo detallaremos, además de explicaros los pasos a seguir para obtenerlo y el precio del mismo, entre otros detalles.

Qué es el CAP

En primer lugar, aquellos que deseen convertirse en un especialista de la carretera, deberá de sacarse el CAP, es decir, el Certificado de Aptitud Profesional. ¿Qué significa esto? Pues bien, es una acreditación obligatorio para quienes deseen trabajar en algún momento de su vida como conductores profesionales de vehículos destinado al transporte de mercancías o de viajeros. Este documento está vinculado a su vez a permisos como el C, C1, C+E para camiones, D, D1 y D+E para autobuses, e implica en todo momento realizar una formación inicial y renovarla con el paso del tiempo a través de cursos de actualización.

Qué significa el CAP

Tal y como hemos detallado líneas atrás, el CAP es como una especie de acreditación obligatoria para poder ejercer en todo momento como conductor profesional de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros. Este, además, garantiza al cien por cien que el propio usuario ha recibido una formación inicial y específica relacionada a la seguridad vial, a la normativa y a la conducción eficiente, y debe de renovarse periódicamente para que los organismos competentes se aseguren que los usuarios no corren peligro alguno por diferentes actitudes y/o actitudes.

Cómo obtener el CAP

¿Cómo podemos obtener el CAP? Pues bien, será necesario realizar un curso de formación inicial. Eso sí, lo tendremos que hacer en un centro autorizado, lógicamente, y tendrá un total de 280 horas en su modalidad ordinaria o de 140 horas en su modalidad acelerado, dependiendo del tipo de transporte y de formación previa del aspirante. Una vez completado el curso, debemos superar un examen oficial teórico que está formado por preguntas de tipo test que evaluarán los conocimientos del usuario en cuanto a seguridad vial, normativa, conducción… entre otros. Si tenemos la fortuna de aprobar el examen, se expide la tarjeta CAP y dberá renovarse cada cinco años mediante otro curso de 35 horas.

Documentación necesaria

  • DNI o NIE
  • Permiso de conducir correspondiente (C, C1, D…)
  • Fotografía tamaño carnet
  • Solicitud de inscripción
  • Certificado médico (según centro o convocatoria)
  • Justificante de demanda de empleo o situación laboral (si es subvencionado)

