Sistema ISA del coche: qué es, cómo funciona, precio y para qué sirve

Los nuevos vehículos están equipados con sistemas novedosos y de todos los modelos y marcas para conseguir una conducción perfecta y agradable cada vez que nos ponemos al frente del volante. En las próximas líneas, hablaremos del sistema ISA y sus diferentes funciones, además de su precio y sus características.

Qué es el Sistema ISA

El Sistema ISA para coches, o más conocido como Asistencia Inteligente a la Velocidad, es un tipo de tecnología que ayudará siempre a los conductores a respetar los límites de velocidad que hay establecidos en las distintas carreteras con la ayuda de la detección automática de la velocidad permitida en la vía.

El sistema, en caso de superar los límites, alertará al usuario cuando la supere y, en versiones más avanzadas o actuales, suavizará automáticamente la potencia del automóvil para adaptarse al máximo de la calzada. No obstante, el conductor podrá anular su asistencia previamente. Importante no hacerlo durante la conducción, pues perderemos la concentración en el tráfico. El objetivo de este novedoso sistema es mejorar la seguridad vial en caso de perder la concentración o la atención, reducir el número de accidentes y promover una conducción mucho más responsable.

