Okgreen COCHES

Sistema ISA del coche: qué es, cómo funciona, precio y para qué sirve

Descubre qué es el sistema ISA del coche y sus funciones

Qué es el vaso de expansión del coche, cómo funciona y como reparar en caso de avería

La solución si Android Auto no se conecta con tu coche.
Teléfono conectado al vehículo.

Los nuevos vehículos están equipados con sistemas novedosos y de todos los modelos y marcas para conseguir una conducción perfecta y agradable cada vez que nos ponemos al frente del volante. En las próximas líneas, hablaremos del sistema ISA y sus diferentes funciones, además de su precio y sus características.

Qué es el Sistema ISA

El Sistema ISA para coches, o más conocido como Asistencia Inteligente a la Velocidad, es un tipo de tecnología que ayudará siempre a los conductores a respetar los límites de velocidad que hay establecidos en las distintas carreteras con la ayuda de la detección automática de la velocidad permitida en la vía.

El sistema, en caso de superar los límites, alertará al usuario cuando la supere y, en versiones más avanzadas o actuales, suavizará automáticamente la potencia del automóvil para adaptarse al máximo de la calzada. No obstante, el conductor podrá anular su asistencia previamente. Importante no hacerlo durante la conducción, pues perderemos la concentración en el tráfico. El objetivo de este novedoso sistema es mejorar la seguridad vial en caso de perder la concentración o la atención, reducir el número de accidentes y promover una conducción mucho más responsable.

Para qué sirve el Sistema de Velocidad Inteligente (ISA)

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el sistema de velocidad inteligente, el ISA, nos ayudará a conseguir una conducción mucho más segura y eficiente  gracias a sus ventajas, que explicaremos en las siguientes líneas. La primera de ellas nos ayudará a respetar los límites de velocidad establecidos en la carretera, como, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, mediante la detección automática de la velocidad permitida. Si el usuario en cuestión excede el límite marcado, este sistema alertará rápidamente y de forma inmediata al conductor usando todo tipo de señales tanto visuales como sonoras.

Por otro lado, este sistema inteligente regulará la aceleración del vehículo en sus versiones más actuales y avanzadas, reduciendo de forma suave la potencia del mismo para mantener en todo momento una velocidad adecuada y segura en la vía por la que nos traslademos en ese momento. Esto, lógicamente, nos ayudará a mejorar y ganar más seguridad vial al disminuir los riesgos de accidentes relacionados con el exceso de velocidad, que hoy en día se posiciona como una de las causas más habituales que provoca un mayor número de incidentes. Por último, no nos podemos olvidar que nos ayudará a favorecer una conducción eficiente al evitar aceleraciones innecesarios y mantener ritmos constantes, lo que además nos proporcionará un ahorro de combustible y de piezas, que no sufrirán por una conducción agresiva.

Cómo funciona

Este nuevo sistema de seguridad inteligente posee varias funciones con el objetivo de mejorar la seguridad vial en carretera. En primer lugar, detecta los límites de velocidad establecidos en la carretera mediante cámaras que leen las diferentes señales instaladas en la vía y a través de los mapas digitales del vehículo. Por otro lado, es capaz de comparar los límites de la carretera con la velocidad actual con la que se traslada el automóvil. Si superamos esa cifra, rápidamente alertará al conductor a través de diferentes señales, tanto visuales como sonoras.

A su vez, gracias a su asistencia al control de velocidad el sistema, en el modo asistido, puede ejercer una ligera resistencia en el acelerador para no sobrepasar los límites de velocidad. Otra de sus grandes ventajas es que previamente puedes colocar una limitación automática para que el propio vehículo, al llegar a una velocidad fijada, reduzca la potencia del motor para impedir que supere la cifra marcada, excepto si el propio conductor la anula manualmente. El sistema se va actualizando diariamente para conseguir las mayores ventajas posibles, y tal y como hemos destacado líneas atrás, se podrá anular de forma temporal siempre y cuando el conductor lo realice en el control del automóvil.

Qué precio tiene el sistema ISA

En este caso, el precio final del sistema dependerá de cómo se instale en el vehículo, es decir, si se hace de fábrica o de forma externa tras adquirir el vehículo. En el primer punto, si se añade de fábrica este extra podría tener una diferencia de entre 50-60 euros, mientras que si se instala una vez comprado el coche tendrá un precio que oscila entre los 300 y 1.000 euros, dependiendo del sistema y sus diferentes funciones.

Lo más visto

Últimas noticias