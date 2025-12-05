Sistema ISA del coche: qué es, cómo funciona, precio y para qué sirve
Descubre qué es el sistema ISA del coche y sus funciones
Los nuevos vehículos están equipados con sistemas novedosos y de todos los modelos y marcas para conseguir una conducción perfecta y agradable cada vez que nos ponemos al frente del volante. En las próximas líneas, hablaremos del sistema ISA y sus diferentes funciones, además de su precio y sus características.
Qué es el Sistema ISA
El Sistema ISA para coches, o más conocido como Asistencia Inteligente a la Velocidad, es un tipo de tecnología que ayudará siempre a los conductores a respetar los límites de velocidad que hay establecidos en las distintas carreteras con la ayuda de la detección automática de la velocidad permitida en la vía.
El sistema, en caso de superar los límites, alertará al usuario cuando la supere y, en versiones más avanzadas o actuales, suavizará automáticamente la potencia del automóvil para adaptarse al máximo de la calzada. No obstante, el conductor podrá anular su asistencia previamente. Importante no hacerlo durante la conducción, pues perderemos la concentración en el tráfico. El objetivo de este novedoso sistema es mejorar la seguridad vial en caso de perder la concentración o la atención, reducir el número de accidentes y promover una conducción mucho más responsable.
A su vez, gracias a su asistencia al control de velocidad el sistema, en el modo asistido, puede ejercer una ligera resistencia en el acelerador para no sobrepasar los límites de velocidad. Otra de sus grandes ventajas es que previamente puedes colocar una limitación automática para que el propio vehículo, al llegar a una velocidad fijada, reduzca la potencia del motor para impedir que supere la cifra marcada, excepto si el propio conductor la anula manualmente. El sistema se va actualizando diariamente para conseguir las mayores ventajas posibles, y tal y como hemos destacado líneas atrás, se podrá anular de forma temporal siempre y cuando el conductor lo realice en el control del automóvil.
Qué precio tiene el sistema ISA
En este caso, el precio final del sistema dependerá de cómo se instale en el vehículo, es decir, si se hace de fábrica o de forma externa tras adquirir el vehículo. En el primer punto, si se añade de fábrica este extra podría tener una diferencia de entre 50-60 euros, mientras que si se instala una vez comprado el coche tendrá un precio que oscila entre los 300 y 1.000 euros, dependiendo del sistema y sus diferentes funciones.