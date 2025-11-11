Líquido de la dirección asistida: qué es, cada cuánto se cambia y dónde está el depósito
Descubre qué es el líquido de dirección asistida: funciones, cuánto cuesta cambiarlo...
En condiciones normales, los vehículos actuales tienen una infinidad de piezas y elementos en su interior que le ayudarán a conseguir un rendimiento óptimo y eficaz al volante. Por ello, a continuación os vamos a detallar todo sobre el líquido de la dirección asistida: qué es, qué función tiene, cada cuánto tiempo se cambia, dónde está su depósito en el interior del motor, etc.
Qué es el líquido de la dirección asistida: principal función
Este elemento, teóricamente, es como una especie de fluido hidráulico que se utiliza principalmente en los sistemas de dirección asistida de los coches para facilitar en todo momento el giro del volante y reducir el esfuerzo del conductor en el momento de realizar los gestos. ¿Cuál es su función principal? Pues bien, es transmitir la presión generada por la bomba de dirección hacia los diferentes elementos del sistema, como es el caso del pistón o la cremallera, que se encargarán de mover las ruedas del automóvil con una menor resistencia.