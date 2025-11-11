Líquido de la dirección asistida: qué es, cada cuánto se cambia y dónde está el depósito

Por otro lado, también se encarga de prevenir el desgaste de las piezas móviles y los protege sobre todo de la corrosión. Por ello, es de vital importancia mantener un nivel mínimo y de calidad, para que la dirección asistida no falle en el momento menos pensado, pues su funcionamiento es clave para garantizar una conducción cómoda y prolongar su vida útil.

Cada cuánto se cambia

El líquido de la dirección asistida, tal y como hemos expresado líneas atrás, es recomendable revisarlo periódicamente, pero en condiciones normales debe de sustituirse cada cierto tiempo, según lo que indiquen las recomendaciones de la marca. En teoría, es aconsejable cambiarlo cada 60.000 o 100.000 kilómetros, o cada dos o tres años, es decir, lo que ocurra primero en este caso.

¿Qué suele pasar con el paso del tiempo? Pues bien, el líquido podría entrar en fase de degradación por la acumulación de ciertas impurezas, humedad, residuos… y reducirá su capacidad de lubricar y proteger el sistema. Si no se cambia a tiempo podría provocar cualquier ruido en la dirección, dificultades para mover el volante o, en el peor de los casos, incluso daños interiores en la bomba u otros componentes. Por ello, si no se cambia a tiempo podría provocar que nos tengamos que rascar el bolsillo para solucionar el problema. Revisen bien y periódicamente el elemento, tanto su aspecto como el nivel, y no dudar en sustituirlo acudiendo a un taller especializado.