Qué es la suspensión de un coche partes, para que sirve y cuánto cuesta cambiarla

La suspensión de un coche es un conjunto de elementos mecánicos que conecta las ruedas con la carrocería y sobre todo permite mantener el contacto en todo momento de los neumáticos con el asfalto, incluso cuando la superficie suelo o carretera está en mal estado o de forma irregular. La función principal de este elemento es principalmente dar comodidad a los ocupantes al suavizar los respectivos golpes producidos en el momento de la conducción provocados por un bache, desnivel o cualquier otra deformación de la carretera. Además, ayudará a mejorar la estabilidad del coche durante su conducción y nos garantizará por supuesto un buen agarre de las ruedas a la trazada para conseguir una buena y segura conducción, o lo que es lo mismo, ganar confort y seguridad en una misma acción.

Qué partes tiene

Este elemento está formado de varios componentes que realizan una diferente función para garantizar todas las ventajas que hemos citado líneas atrás, como, por ejemplo, muelles, amortiguadores, rótulas, brazos de suspensión, o barras estabilizadoras, entre otros.