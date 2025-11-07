Qué es la suspensión de un coche partes, para que sirve y cuánto cuesta cambiarla
Descubre qué es la suspensión del coche y sus respectivas funciones
Un vehículo a motor cuenta con una infinidad de piezas que poseen, cada una de ellas, una respectiva función para lograr el objetivo de trasladarse con el coche de una manera óptima y segura. A continuación, vamos a poner todos nuestros sentidos en explicar qué es la suspensión del coche, qué partes tiene, los tipos de este elemento, sus posibles fallos, necesidades y el precio para sustituirlo, entre otras cosas.
Qué es la suspensión de un coche
Cómo saber si la suspensión del coche está mal
- Golpes o ruidos extraños, como chirridos al pasar por baches o sonidos no habituales.
- Gran balanceo: en este caso, el coche se inclinará demasiado hacia a un lado u otro.
- Desgaste neumáticos: las ruedas se desgastarán una más que otra por el balanceo hacia uno de los lados.
- Rebotes: el coche rebotará varias veces justo antes de estabilizarse tras pasar por un bache.
- Problemas para frenar.
- La dirección del vehículo se sentirá suelta o inestable al conducir en curvas o rectas.
- Sensación de inseguridad e incomodidad al volante.
- Fugas de aceite en los amortiguadores. Esto es señal de que hay una rotura o un desgaste excesivo.
Cuánto vale cambiar este elemento
El precio por cambiar la suspensión de un coche en nuestro país oscilará entre los 250 y 400 euros, dependiendo del vehículo en cuestión que tengas, las piezas dañadas, dónde lo hagas (si es en una ciudad el coste será más caro) y la calidad del producto. No obstante, es recomendable pedir varios presupuestos para intentar ahorrar el mayor coste posible.