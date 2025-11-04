Okgreen COCHES

Qué es el renting de coches: diferencias con el leasing, cómo funciona, ventajas y cuánto cuesta

En los tiempos actuales, hay diversas formas de conseguir un vehículo propio para poder circular y moverte diariamente por las respectivas zonas en cuestión. Muchos optan por el procedimiento habitual, que sería comprar un coche nuevo o de segunda mano. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de moda dos sistemas que cada vez utilizan más los ciudadanos: el renting de coches. En las próximas líneas, os detallaremos y os explicaremos qué es, qué ventajas posee y cómo funciona estas nueva técnica.

Qué es el renting

El renting de coches es como un tipo de contrato de alquiler a medio o largo plazo mediante el cual una persona o empresa utiliza un coche a cambio de una cuota fija mensual, la cual incluye en condiciones normales todos los cargos y costes que tiene un vehículo, es decir, gastos de uso, mantenimiento, el seguro, todas las revisiones, reparaciones, impuestos, asistencia en carretera, etc. ¿Qué pasa cuando el contrato finaliza? Pues bien, el usuario en cuestión puede devolver el vehículo para conseguir uno más novedoso o en algunos casos puede incluso comprarlo abonando el resto de dinero pendiente. A priori, esta técnica nos ayuda a conseguir un automóvil sin tener que preocuparse de pagar costes o entregar una inversión inicial alta.

Diferencias entre el renting y el leasing

Tal y como hemos recalcado líneas atrás, existen dos sistemas novedosos para poder adquirir un vehículo a menor coste: el renting y el lesing. A continuación, os detallaremos las principales diferencias. El renting suele ser a corto o medio plazo, mientras que el leasing está enfocado a un periodo mucho más largo. Por otro lado, en el primero nunca hay una cláusula donde nos obligue a comprar el vehículo tras la finalización del contrato, mientras que en el leasing sí.

En cuanto a los servicios incluidos, el renting incluye mantenimiento, seguro, impuestos y otros gastos… mientras que en el leasing no lo incluyen. El renting está por otro lado dirigido sobre todo a particulares y empresas, y el leasing a empresas y autónomos que utilizan el automóvil para trabajar. Si seguimos en la línea del tratamiento contable, el renting se considerará siempre un gasto, y el leasing una inversión o financiación. Por último, no nos podemos olvidar de su flexibilidad, pues con el renting nos permitirá devolverlo o cambiarlo de manera sencilla y el leasing nos pondrá más dificultades.

Cómo funciona el renting de coches y quién puede hacerlo

El renting de coches, según hemos comentado párrafos atrás, funciona mediante un contrato donde una persona o empresa consigue un vehículo pagando una tasa mensual. La duración del contrato, lógicamente, dependerá de lo que pacten ambas partes (a priori es de tres o cuatro años) y el coche se devolverá o comprará a la finalización del mismo. ¿Quién puede hacer dicho pacto con la empresa de renting? tanto autónomos como empresas que necesiten un vehículo sin asumir costes y gestiones de la propiedad.

Ventajas del renting

  • Cuota fija mensual
  • Sin inversión inicial
  • Mantenimiento incluido
  • Seguro incluido
  • Asistencia en carretera
  • Sustitución del vehículo en caso de avería
  • Renovación fácil del coche
  • Ahorro de tiempo en gestiones
  • Flexibilidad en plazos y modelos
  • Control total de gastos

Qué pasa si devuelvo un coche de renting antes de terminar el contrato

Es una de las grandes preguntas que se hacen los interesados en adquirir un vehículo con este sistema. Pues bien, podrás devolver o romper el contrato dependiendo de las condiciones que se apliquen antes de la firma. En condiciones normales, deberás abonar una penalización económica por una cancelación anticipada, que suele tener relación con el pago de una parte de las cuotas que quedan pendientes o una cantidad previamente acordada en el contrato entre ambas partes. Si la cancelación se debe a algún tipo de causa o si se firma otro nuevo contrato, la penalización podría ser mínima o incluso podría desaparecer, sobre todo en la segunda opción.

