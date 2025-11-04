Qué es el renting de coches: diferencias con el leasing, cómo funciona, ventajas y cuánto cuesta
Descubre qué es el renting de coches y sus principales ventajas
En los tiempos actuales, hay diversas formas de conseguir un vehículo propio para poder circular y moverte diariamente por las respectivas zonas en cuestión. Muchos optan por el procedimiento habitual, que sería comprar un coche nuevo o de segunda mano. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de moda dos sistemas que cada vez utilizan más los ciudadanos: el renting de coches. En las próximas líneas, os detallaremos y os explicaremos qué es, qué ventajas posee y cómo funciona estas nueva técnica.
Qué es el renting
El renting de coches es como un tipo de contrato de alquiler a medio o largo plazo mediante el cual una persona o empresa utiliza un coche a cambio de una cuota fija mensual, la cual incluye en condiciones normales todos los cargos y costes que tiene un vehículo, es decir, gastos de uso, mantenimiento, el seguro, todas las revisiones, reparaciones, impuestos, asistencia en carretera, etc. ¿Qué pasa cuando el contrato finaliza? Pues bien, el usuario en cuestión puede devolver el vehículo para conseguir uno más novedoso o en algunos casos puede incluso comprarlo abonando el resto de dinero pendiente. A priori, esta técnica nos ayuda a conseguir un automóvil sin tener que preocuparse de pagar costes o entregar una inversión inicial alta.
¿Vale un mensaje tu vida?
En un segundo lo cambias todo…
De viajar, a cumplir condena por homicidio.
De vivir, a revivir el accidente cada noche.
Por una imprudencia, puedes morir o perder tu vida. #moriroperdertuvidahttps://t.co/ITYCx7XfPS pic.twitter.com/oCi97b2Dds
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 22, 2025
Ventajas del renting
- Cuota fija mensual
- Sin inversión inicial
- Mantenimiento incluido
- Seguro incluido
- Asistencia en carretera
- Sustitución del vehículo en caso de avería
- Renovación fácil del coche
- Ahorro de tiempo en gestiones
- Flexibilidad en plazos y modelos
- Control total de gastos
🔊 El #BalanceSiniestralidad de #octubre deja 83 personas fallecidas en 81 #SiniestrosMortales. Son 6 fallecidos menos que el mismo mes de 2024, con un 6% más de desplazamientos de largo recorrido. Consulta todas las cifras aquí 👉 https://t.co/aCFX6PrDqc pic.twitter.com/hkXTzs6llI
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 3, 2025
Qué pasa si devuelvo un coche de renting antes de terminar el contrato
Es una de las grandes preguntas que se hacen los interesados en adquirir un vehículo con este sistema. Pues bien, podrás devolver o romper el contrato dependiendo de las condiciones que se apliquen antes de la firma. En condiciones normales, deberás abonar una penalización económica por una cancelación anticipada, que suele tener relación con el pago de una parte de las cuotas que quedan pendientes o una cantidad previamente acordada en el contrato entre ambas partes. Si la cancelación se debe a algún tipo de causa o si se firma otro nuevo contrato, la penalización podría ser mínima o incluso podría desaparecer, sobre todo en la segunda opción.