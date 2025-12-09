Cómo cargar la batería del coche y cómo hacerlo en casa

Seguramente, en algún momento de nuestra vida como conductor, nos hemos quedado tirado con el coche porque este no ha arrancado por algún motivo específico. Ante tal situación, muchos usuarios han recurrido a cargar el automóvil con sus propias manos y echar de nuevo a andar; mientras que otros directamente han llamado a la grúa para que les eche una mano y seguir con su camino después de solucionar la ‘papeleta’. Por ello, en las próximas líneas os vamos explicar paso a paso cómo cargar la batería del coche con pinzas, con otro coche o en nuestra propia casa para intentar salir del apuro.

Cómo cargar la batería del coche con pinzas

Para cargar la batería del coche con pinzas, debes de seguir los siguientes pasos para lograrlo de forma óptima y perfecta. En primer lugar, debemos de preparar el vehículo, apagando el motor de ambos coches, que irán colocados en paralelo y con el freno de mano activado y el capó cien por cien asegurado. Una vez realizado el primer paso, conectaremos la pinza roja al positivo de la batería descargada y el otro extremo rojo a la batería cargada. Realizamos el mismo procedimiento con las pinzas negras, es decir, la negativa con la negativa y la positiva con la positiva. Realizaremos el mismo procedimiento con la negra, pero uno de sus extremos irá conectado directamente a uno de los puntos metálicos del coche descargado.

Tras conectarlo todo de forma correcta, encenderemos el vehículo que tiene la batería cargada y a la vez intentaremos arrancar el coche con la batería descargada. Repetir hasta que se encienda. Si logramos activarlo, el próximo paso será desconectar las pinzas en el orden inverso que la hemos conectado. Por último, y una vez arrancado el coche de la batería descargada, debemos de mantener en marcha el vehículo al menos 15 o 20 minutos para que la batería se recupere y puedas seguir circulando sin problema.

Cómo cargar la batería del coche en casa

Al igual que hemos citado líneas atrás, antes de iniciar el proceso de carga desde nuestro hogar se debe de realizar unas comprobaciones previas para que se realice de forma segura. En primer lugar, debemos de usar un cargador adecuado para cargar la batería, como, por ejemplo, de plomo ácido, AGM o EFB, entre otros. Haremos el procedimiento en un lugar seguro y ventilado, y por supuesto con el coche apagado completamente. Además, es aconsejable revisar que la propia batería no esté hinchada o con fugas. Si está en mal estado, compra otra nueva o de segunda mano.

Ahora sí, abriremos el capó y localizaremos la batería. Si el vehículos nos lo permite, puedes cargarla directamente sin desmontarla. Si debes de hacerlo, sigue las instrucciones del manual del vehículo. Por último, asegúrate que el cargador está completamente desconectado de la corriente antes de activar los elementos: pinza roja al borne positivo, pinza negra al negativo, ajustaremos el modo de carga apropiado, es decir, normal, lenta… y por último iniciaremos la acción, conectando previamente el cargador a la corriente y dejando que se complete el ciclo sin manipular las pinzas en ningún momento. Tras la finalización de la misma, apagaremos y desconectaremos el cargador de la corriente: retiraremos la pinza negra, en primer lugar, y luego la roja. Tras esto, arrancaremos el coche, y conduciremos para mantenerlo en marcha un rato hasta que el alternador se estabilice y se pueda cargar la batería en un margen de 15-20 minutos aproximadamente.