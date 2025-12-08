¿Cómo denunciar un coche mal aparcado?

Aparcar el coche, sobre todo en una gran ciudad, como, por ejemplo, Madrid o Barcelona, se ha convertido prácticamente en una misión imposible. Por un lado, están las zonas azules y verdes que entran dentro de las Zonas de Bajas Emisiones y que, lógicamente, debes de abonar una cantidad de dinero cada cierto tiempo si no tienes la licencia oportuna para estacionar el automóvil dentro de la ubicación; y, por otro, el hecho de existir escasísimas plazas en zona blanca, las cuales son como buscar una aguja en un pajar tras la alta demanda que existe entre los conductores. Ante esta tesitura, los usuarios buscan otras técnicas para dejar el automóvil aparcado, como es el caso de dejarlo en un lugar que no está destinado para ello, en lo alto de las aceras, en líneas amarillas o encima de un paso de peatones, entre otros. Esto crea cierta crispación entre ciertas personas que no pueden caminar o salir de sus casas con normalidad y recurren a la Ley denunciando de forma fulgurante a los usuarios que dejan el coche mal aparcado. Por ello, y si sufres una situación similar, a continuación os vamos a explicar cómo hacerlo y los pasos que debes de seguir para aplicarlo correctamente. ¿Cómo puedo denunciar un coche mal aparcado?.

A quién hay que llamar para denunciar un coche mal aparcado

Si te encuentras ante una de estas situaciones en nuestro país y observas un coche que está mal aparcado o causando una infracción o un escenario totalmente peligroso, deberás llamar directamente a la Policía Local del municipio o ciudad donde ocurra dicha situación, que es el cuerpo competente que se encarga en todo momento de realizar estas ordenaciones de tráfico y estacionamiento.

Por otro lado, si el automóvil está bloqueando una salida de emergencia o una vía principal también podemos recurrir a la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando corresponda, y según la zona, aunque normalmente, tal y como hemos recalcado, debemos de remitir el aviso a la Policía Local para que envíe una grúa, traslade el vehículo al depósito y gestionen la respectiva sanción.

Cómo hacerlo Si te encuentras curiosamente ante una situación de este calibre, solo debes de llamar a la Policía para que solucione el caso. Para ello, en primer lugar, deberás localizar el número de la Policía Local o llamar al 092. A partir de ahí, y una vez te hayas puesto en contacto con ellos, notificar con exactitud la dirección donde está ocurriendo los hechos y describir cómo está aparcado el vehículo. Además, tendrás que facilitar los datos del coche, en caso de ser visibles, la marca, el modelo y la matrícula, y responder a las preguntas que te haga el agente en cuestión, además de seguir sus instrucciones. Por último, y no menos importante, deberás de esperar a la patrulla en la ubicación marcada para que verifiquen la infracción y, si procede, puedan solicitar la grúa para retirar el vehículo.