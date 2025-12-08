La Guardia Civil irrumpe por sorpresa en carreras ilegales de coches en un polígono de Palma

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intervinieron de forma sorpresiva durante la madrugada del sábado al domingo en una nueva concentración de carreras ilegales en Mallorca. El despliegue tuvo lugar en las inmediaciones del polígono de Son Reus, muy próximo a la planta incineradora de Palma, donde numerosos vehículos se habían congregado para participar en competiciones clandestinas.

Según ha podido saber OKBALEARES, los participantes comenzaron a llegar en torno a las 23:00 y las 23:30 horas, citándose en la rotonda de Son Reus. Una vez reunido un importante número de conductores, dieron inicio a las carreras. Coches de gran cilindrada aceleraban a fondo, quemando rueda y realizando trompos mientras tomaban las rotondas a gran velocidad, generando una situación de extremo peligro tanto para ellos como para posibles transeúntes o residentes de la zona.

En pleno desarrollo de la actividad ilegal, varios vehículos oficiales de la Guardia Civil, perfectamente rotulados y con los luminosos (sirenas) activadas, irrumpieron en el lugar, poniendo fin de manera inmediata al encuentro clandestino. Numerosos conductores fueron identificados y propuestos para sanción. Minutos antes de la llegada de los agentes, uno de los participantes, a bordo de un Mercedes, perdió el control y terminó empotrado contra una rotonda, siendo retirado a toda prisa por otros participantes para evitar que fuera localizado por los efectivos policiales.

Desde hace meses, este punto de Palma se ha convertido en uno de los enclaves habituales para los aficionados al motor que organizan este tipo de competiciones ilegales. Las carreras suponen un grave riesgo para la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos de las zonas colindantes. Por ello, la actuación de la Guardia Civil ha sido recibida de manera muy positiva por parte de los residentes, que han expresado públicamente su agradecimiento pese a reconocer las dificultades que supone combatir este fenómeno debido al hermetismo con el que operan los implicados.

Por otro lado, algunos de los participantes en estas carreras clandestinas llevan años reclamando la creación de un circuito legal, con tarifas accesibles, donde puedan practicar esta afición de manera segura. También señalan que el circuito de Llucmajor, al ser de carácter privado, les impide acceder incluso abonando una cuota. Ante esta situación, solicitan la intervención de las administraciones públicas para evitar que, a su juicio, existan monopolios que beneficien solo a unos pocos.

Tan solo unas horas antes, otra concentración ilegal, esta vez en el polígono de Can Valero, acabó con un accidente entre una motocicleta y un turismo, dejando a un joven gravemente herido. Este suceso ha incrementado la alarma entre los vecinos de la zona, cansados del ruido constante y del peligro recurrente que supone la celebración de estas carreras nocturnas. El rugido de los motores se ha convertido en un sonido habitual en distintos polígonos industriales de Palma.

A partir de las 23 horas, grupos de jóvenes se congregan en áreas como Son Castelló, Son Rossinyol y especialmente en la calle Poima, en Can Valero. Entre naves industriales cerradas y una iluminación deficiente, los vehículos se alinean mientras una cuenta atrás improvisada marca el inicio de la carrera en plena vía pública.

La noche del viernes, uno de estos encuentros terminó en tragedia. Tras varias carreras protagonizadas por motocicletas de pequeña cilindrada —algunas de ellas presuntamente manipuladas—, un joven motorista, que según testigos realizaba un caballito, perdió el control e impactó violentamente contra un BMW. Los momentos de tensión fueron máximos ante el temor de un desenlace fatal.

Finalmente, los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para estabilizar y trasladar al herido a un centro hospitalario. Agentes del Grupo de Atestados y del GAP de la Policía Local de Palma se hicieron cargo de la investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y frenar una dinámica que, lejos de detenerse, continúa creciendo en diferentes puntos de la ciudad.