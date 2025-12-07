Las carreras clandestinas en el polígono de Can Valero de Palma dejan un herido y desatan la alarma vecinal

Las carreras clandestinas, tanto de motos como de coches, en el polígono de Can Valero deja este fin de semana dejan un accidente entre una motocicleta y un turismo con un joven herido grave. Esta situación ha generado una gran alarma vecinal en la zona.

Desde hace meses, el estruendo de los motores rompe el silencio de la noche en los polígonos industriales de Palma. «Tres, dos, uno…», una cuenta atrás improvisada da el pistoletazo de salida a carreras ilegales que, lejos de ser un hecho puntual, se han convertido en una peligrosa rutina cada noche de verano en zonas como Son Castelló, Son Rossinyol y, de manera muy especial, en la calle Poima del polígono de Can Valero.

A partir de las 23 horas, una treintena de jóvenes se concentra en estas calles, normalmente desiertas a esas horas por la escasa actividad laboral. Entre naves industriales cerradas y farolas que apenas iluminan la calzada, los vehículos se alinean para competir en auténticas carreras clandestinas en plena vía pública. La escena se repite casi a diario y ante la atónita mirada de algunos vecinos que, observan con preocupación la situación.

«Cualquier día de estos van a matar a alguien», aseguran los residentes de la zona, visiblemente atemorizados. Los polígonos cuentan con numerosos caminos vecinales y suelen ser transitados, incluso de noche, por jóvenes que se desplazan en patinete, bicicleta o ciclomotor. El problema, según denuncian, es que los participantes en estas carreras no respetan nada ni a nadie y circulan a gran velocidad sin ningún tipo de control.

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, las carreras ilegales que se organizan en los polígonos de Palma pueden llegar a concentrar hasta a un centenar de personas durante las noches de fin de semana, entre conductores, acompañantes y simples espectadores. El perfil de los participantes responde mayoritariamente a jóvenes de entre 18 y 30 años, que emplean coches de todo tipo, principalmente utilitarios, y dejando a un lado los vehículos de gran cilindrada. Sin embargo, a los agentes especializados les resulta especialmente preocupante la presencia de menores de edad en estas concentraciones, muchos de los cuales acuden en motocicletas.

Grave accidente

Precisamente, uno de estos encuentros ilegales acabó en la noche del viernes en un grave accidente. Minutos después de finalizar varias carreras de motos de pequeña cilindrada —algunas de ellas de 49 centímetros cúbicos manipuladas— y en las que participaron jóvenes de entre 16 y 20 años, un motorista que, según varios testigos, realizaba un caballito perdió el control y acabó empotrado contra un coche de la marca BMW que se encontraba en la zona.

Se vivieron momentos de gran tensión entre los presentes. Durante los primeros instantes, el temor a un desenlace fatal era evidente. Finalmente, una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido a un centro hospitalario. Agentes del Grupo de Atestados y del GAP de la Policía Local de Palma se hicieron cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Los vecinos reclaman ahora medidas urgentes, como un refuerzo de la vigilancia policial, controles de tráfico y sanciones ejemplares, para poner fin a unas prácticas que consideran «una bomba de relojería» y que podrían acabar en una tragedia mayor si no se actúa con contundencia en las próximas semanas.

Es importante destacar que desde la Policía Local de Palma llevan meses trabajando en esta materia con muy buenos resultados. Los controles son constantes y se sancionan a los infractores. Además, con la incorporación de la Unidad de Drones, estos vándalos del asfalto serán cazados.