Un africano arma el caos en un bus de Palma y agrede a una mujer para colarse sin pagar: «¡Tu puta madre!»

Se tomó la gratuidad de la EMT demasiado en serio. Un hombre de origen africano armó un auténtico caos el pasado viernes en un autobús de Palma al intentar colarse sin pagar y enfrentarse, entre insultos y empujones, a algunos de los pasajeros que viajaban a bordo. Lo que debía ser un trayecto rutinario acabó convirtiéndose en una escena tensa y desagradable que alteró por completo la calma habitual del transporte público.

La escena ocurrió en una parada de la capital balear, donde un varón de unos 30 años de edad se subió al autobús con aparente normalidad, dispuesto a realizar el trayecto como cualquier otra persona. Nada hacía presagiar en ese primer momento que el viaje se vería interrumpido de manera tan abrupta. Sin embargo, todo se torció cuando el sujeto se negó a pagar por el servicio, desatando una cadena de acontecimientos que fueron in crescendo.

Rápidamente, el chófer le recriminó su acción, recordándole la obligación de abonar el billete. Lejos de rectificar, el varón comenzó a adoptar una actitud agresiva y amenazante, negándose en todo momento a bajarse del vehículo. El ambiente dentro del autobús se volvió cada vez más tenso, con miradas de incomodidad y nerviosismo entre los pasajeros, conscientes de que la situación se estaba saliendo de control.

Varios usuarios que viajaban en el autobús también le echaron en cara su comportamiento, afeándole tanto el intento de colarse como su actitud desafiante. El individuo, lejos de calmarse, continuó con su comportamiento alterado, generando un clima de confrontación que obligó al autobús a permanecer detenido durante varios minutos.

Ante lo que estaba ocurriendo, una de las pasajeras decidió grabar la escena con su teléfono móvil para que quedara constancia de lo sucedido en el interior del vehículo. Este gesto no hizo sino empeorar la situación. Al percatarse de que estaba siendo filmado, el hombre montó en cólera y comenzó a insultar a la mujer de manera reiterada, dirigiéndose a ella con evidente agresividad.

En un primer momento, el varón propinó un golpe al móvil como muestra de su desacuerdo con que fuera grabado. Posteriormente, ya fuera de sí, comenzaron los insultos directos. “¡Tu puta madre!”, le espetó a la mujer con rabia, ante la mirada atónita del resto de pasajeros, que asistían a la escena con una mezcla de indignación y desconcierto.

Finalmente, la situación llegó a su fin cuando el hombre se vio obligado a abandonar el autobús, poniendo término al altercado y permitiendo que el vehículo pudiera reanudar la marcha. Antes de que el autobús retomara su recorrido, tras varios minutos parado, el individuo se giró hacia la cámara desde el exterior, miró a través de las cristaleras y sacó la lengua a modo de burla, en un último gesto provocador que quedó igualmente registrado en el vídeo.