Trump acepta hablar con la cúpula de la tiranía de Irán tras la muerte de Jamenei: o claudican o erradicación

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha revelado este domingo que ha aceptado hablar con la cúpula de la tiranía de Irán tras la muerte del líder supremo de Irán Alí Jamenei. Les dará dos opciones: o claudican o erradicación. «He aceptado dialogar», ha explicado Trump. «Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber dado antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado», ha explicado Donald Trump este domingo. El presidente de EEUU decidió atacar Irán tras perder la paciencia con los ayatolás durante las negociaciones de su programa nuclear. Este domingo ha sido nombrado el ayatolá Alireza Arafi como el tercer miembro del Consejo de Transición de Irán. Arafi es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

El presidente de Estados Unidos Trump ha destacado que los nuevos líderes del régimen de Teherán del país desean hablar con él y que tiene previsto hacerlo, aunque no ha confirmado cuándo ni qué formato tendrá la conversación.

Trump ha destacado que algunos de los líderes iraníes que participaron en las negociaciones en las últimas semanas ya no estaán vivos: «La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque eso fue un golpe muy duro».

En una entrevista concedida a la publicación The Atalantic este domingo por la mañana a las 9:30 horas en Florida (15:30 horas en España), Trump ha confirmado que el régimen de los ayatolás debería haber llegado a un acuerdo: «Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes».

El sábado 28 de febrero por la mañana, en un vídeo publicado en redes sociales, Trump instó al pueblo iraní a alzarse contra el régimen actual una vez finalizada la campaña de bombardeos: «Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren. Así que veamos cómo responden». Trump destacó: «Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino y de desatar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance».

Trump ha declarado además este domingo que las operaciones militares estadounidenses contra Irán avanzan «adelantadas a lo previsto». El sábado, Trump anunció en sus redes sociales que los bombardeos estadounidenses continuarían «ininterrumpidamente durante la semana o mientras fuera necesario».

¿Por qué fracasaron las negociaciones?

Las tres rondas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos terminaron en 2025 con ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán. ¿Por qué?

¿Qué quería Estados Unidos?

Estados Unidos pidió que el régimen de los ayatolás de Irán pusiera fin a su programa de enriquecimiento de uranio iraní para frabricar la bomba nuclear.

pidió que el régimen de los ayatolás de Irán pusiera fin a su programa de enriquecimiento de uranio iraní para frabricar la bomba nuclear. La administración exigió que el programa de misiles balísticos iraníes fuese objeto de las negociaciones, lo cual había sido solicitado por el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

exigió que el programa de misiles balísticos iraníes fuese objeto de las negociaciones, lo cual había sido solicitado por el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Washington impuso el fin a la financiación de los grupos de la zona por parte de Irán, como Hamás de la Franja de Gaza , Hezbolá del Líbano o los hutíes de Yemen.

, o los hutíes de Yemen. Negativa a Teherán de aliviar las sanciones que buscaba a cambio de algunas concesiones.

La paciencia de Trump se agotó

Los ayatolás no supieron entender a Donald Trump, y tampoco tuvieron claro dónde estaban las líneas rojas. Y la paciencia de Trump se agotó.