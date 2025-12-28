La EMT de Palma dará cursos para prevenir el acoso sexual a sus 700 chóferes y empleados

La EMT de Palma dará cursillos para prevenir el acoso sexual a sus 700 empleados y chóferes, tal y como contempla el primer Plan de Igualdad aprobado por la compañía para los próximos cuatro años (2025-2029).

Se trata de un acuerdo entre dirección y sindicatos que incorpora un protocolo para la prevención y actuación frente el acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral.

El documento recoge la realización de actuaciones de sensibilización e información en materia de acoso sexual y por razón de sexo, que se incluirán en la formación obligatoria que reciben los empleados públicos de la empresa de transportes.

Los cursos se realizarán «de forma periódica y continuada reforzando su carácter preventivo con contenidos comprensibles y adaptados a los distintos colectivos de la plantilla» y que se programarán a partir del primer semestre de 2026 y que tendrán carácter anual.

Por ello, la empresa municipal revisará y adaptará el código de conducta para «asegurar un ambiente de respeto entre los trabajadores para prevenir el acoso por razón de sexo o acoso sexual», si bien hasta la fecha fuentes sindicales aseguran que no hay ninguna denuncia al respecto, de la que se tenga constancia.

Más allá de que haya o no denuncias, la realidad es que a partir de ahora se constituirá una comisión a la que el departamento de Recursos Humanos presentará un informe anual de los casos de acoso notificados a la empresa «que se registren, los resueltos, así como las denuncias archivadas que se realicen».

Como recoge el citado plan, todas las personas tienen derecho «a la igualdad de trato, a la intimidad, y a ser tratados con dignidad. No se permitirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, asistiéndoles a las personas afectadas el derecho a presentar denuncias».

Hay que tener presente como el documento final aprobado por unanimidad que la plantilla de la EMT no tiene una composición equilibrada sino que «está altamente masculinizada».

En 2023 el porcentaje de hombres era de un 86% y el de mujeres un 14%, concentrándose el mayor porcentaje de personal femenino en las franjas de edad entre los 25 y 35 años. De hecho no existe representación femenina entre los 20 y 25 años, y siendo significativamente inferior la existente en el resto de franjas de edad.

A ello hay que añadir que el área con más personal es la de conducción, donde en 2023 la presencia masculina suponía un 83,29% de la plantilla y la femenina del 11,83%. En 2024 era de un 84,19% frente al 13,86%.

Las mujeres de la EMT están presentes en mayor medida en aquellos puestos de trabajo pertenecientes al área de administración, y dentro de ellos en menor medida, en los puestos de mayor categoría y responsabilidad.

Pese a ello en los procesos de selección de contratación en el área de conducción de estos pasados años, se ha implantado un turno de reserva para mujeres que ha permitido duplicar su porcentaje en la empresa. En 2023 se incorporaron 29 conductoras y 31 en 2024, por lo que el 27,1% del personal contratado para ir al volante de los autobuses públicos de Palma fueron mujeres.