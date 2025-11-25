Una chófer de la EMT acosa con el bus a una conductora en el Paseo Marítimo de Palma: «Eres una zorra»

Una conductora palmesana estudia presentar una denuncia contra la chófer de la EMT de Palma que este fin de semana la insultó y la acosó al volante de su autobús de línea, que en ese momento no llevaba pasajeros a bordo.

Siempre según la conductora, que ya ha subido el vídeo de los hechos a sus redes sociales, el autobús intentó cerrarle el paso para evitar que se incorporara al Paseo Marítimo de la capital balear.

«En ese momento he usado el claxon y ahí ha empezado a insultarme. La conductora se ha parado al lado de mi coche en el semáforo para proceder a insultarme y hacerme gestos con las manos. En la gasolinera de las Avenidas se ha puesto detrás de mi coche, pegándose a mí y sin guardar un mínimo de distancia, tengo un vídeo grabado por mi acompañante, y tras esto ha empezado a gritarme que me baje del coche, acompañado de zorra y demás insultos», explica literalmente la conductora víctima de esta actitud de la chófer del bus en los hechos ocurridos este domingo por la mañana.

Y prosigue: «Cuando el semáforo se ha puesto en verde y hemos proseguido la marcha, ha seguido insultando y gesticulando hasta posicionarse en el carril bus y acelerar para ir saltándose semáforos en rojo y huir».

El acoso duró desde el Palacio de Congresos de Palma hasta el acceso desde las Avenidas de Palma. Según la denunciante, el acoso consistió en acercarse al máximo y alejarse constantemente durante todo ese trayecto.

Los hechos tuvieron lugar un día y una hora en los que el tráfico en el Paseo Marítimo de la capital balear era fluido en ambos sentidos de la marcha. Aun así, llamó la atención también de otros conductores que circulaban en ese momento por la vía.

Normalmente, un bus de la EMT que no lleva ninguna línea señalizada en su frontal está fuera de servicio al público aunque puede ir de recogida de empleados de la compañía para conducirlos a sus puestos de trabajo.