Cae una red criminal que usaba pesqueros como barcos nodriza para introducir inmigrantes en Ibiza

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a las mafias de la inmigración ilegal en el Mediterráneo tras desmantelar una peligrosa operación marítima que utilizaba pateras y un pesquero como barco nodriza para trasladar inmigrantes desde Argelia hasta las costas de Ibiza. La actuación policial se ha saldado con la detención de siete personas, presuntos integrantes de un grupo criminal organizado que no dudó en poner en grave riesgo la vida de decenas de personas durante travesías extremadamente peligrosas.

La investigación se inició a raíz de la llegada, el pasado 2 de enero, de la primera patera del año a la isla. Se trataba de una embarcación de apenas seis metros de eslora, sobrecargada con 16 inmigrantes de nacionalidad argelina que habían cruzado el Mediterráneo en condiciones precarias. El patrón de la embarcación fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Tan solo un día después, el 3 de enero, los agentes volvieron a intervenir una segunda patera de similares características. En esta ocasión, la embarcación transportaba a 13 personas, también de origen argelino. La Policía Nacional detuvo a dos patrones más, lo que confirmó la existencia de una estructura criminal activa, capaz de organizar llegadas consecutivas pese a los riesgos que entrañaba la navegación invernal.

El episodio más grave se produjo en los últimos días, cuando fueron localizadas dos embarcaciones a la deriva tras más de doce horas de navegación: una patera de pequeñas dimensiones y un pesquero que actuaba como auténtico barco nodriza. Ambas embarcaciones evidenciaron una coordinación previa y una planificación propia de las grandes redes de tráfico de personas. Según la investigación policial, la patera fue utilizada inicialmente como embarcación de transporte hasta el pesquero, donde los inmigrantes fueron trasladados, alimentados y provistos de chalecos salvavidas.

El plan de la organización era acercar el pesquero a las inmediaciones de Ibiza y, una vez cerca de la costa, devolver a los inmigrantes a la patera para que intentaran alcanzar tierra por sus propios medios, mientras el pesquero emprendía el regreso a Argelia, evitando así ser detectado. La maniobra fracasó debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y a una avería en el motor del pesquero, lo que dejó a ambas embarcaciones a la deriva y precipitó el rescate.

Los investigadores subrayan que los detenidos pusieron en peligro extremo la vida de los inmigrantes, obligándolos a permanecer durante horas en el mar en embarcaciones inadecuadas, con climatología adversa y alto riesgo de naufragio. Tras el rescate, todos los inmigrantes fueron trasladados a dependencias policiales, donde recibieron asistencia sanitaria y humanitaria, además del apoyo de intérpretes. Los menas fueron derivados al Centro Provisional de Acogida de Ibiza.

Finalmente, cuatro de los detenidos, entre ellos tripulantes del pesquero y el patrón de la patera, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más implicados y confirmar posibles conexiones internacionales, en un contexto en el que se intensifica el uso de pesqueros como barcos nodriza por parte de las mafias del tráfico de personas.