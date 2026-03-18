Los planes más exclusivos para ver el eclipse solar del 12 de agosto en las islas más famosas del Mediterráneo

El próximo 12 de agosto España vivirá un acontecimiento histórico: el primer eclipse solar total visible desde el año 1912, hace más de un siglo. Este fenómeno forma parte del llamado Trío de Eclipses o Trío Ibérico y marcará el inicio de una serie de tres eclipses que se verán en nuestro país hasta 2028, dos de ellos totales y uno anular.

En Baleares será especialmente visible desde zonas como la espectacular Serra de Tramuntana de Mallorca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. También podrá apreciarse en las islas de Ibiza, Menorca y Formentera, que cuentan con lugares privilegiados y excepcionales para disfrutar del eclipse.

Para celebrar este fenómeno histórico, la cadena Marriott International propone dos experiencias exclusivas en dos de sus hoteles más icónicos de Baleares, especialmente diseñadas para disfrutar del eclipse desde la calma de Mallorca y la energía de Ibiza.

El eclipse desde el mar

Situado sobre un enclave privilegiado frente al Mediterráneo, St. Regis Mardavall Mallorca Resort invita a alejarse de tierra firme para vivir el eclipse desde el mar. Rodeado de jardines centenarios y con acceso directo a la costa, el resort se convierte en el punto de partida de una experiencia pensada para quienes buscan privacidad, sofisticación y una conexión auténtica con el entorno natural de la isla.

La experiencia arranca en el muelle privado del resort, donde los huéspedes embarcarán en un yate exclusivo para navegar durante una hora, acompañados por un guía especializado.

Ya en alta mar podrán contemplar el eclipse en un ambiente íntimo y silencioso, mientras disfrutan de un aperitivo seleccionado para la ocasión y una cuidada propuesta de bebidas.

El precio de la experiencia para dos personas, que incluye transfers, yate privado, aperitivo, bebidas y una noche en Junior Suite con desayuno para dos, va desde los 7.700 euros.

Un eclipse de 24 horas en W Ibiza

En el hotel W Ibiza, el eclipse se transforma en una experiencia para vivir sin prisas, desde el amanecer hasta la puesta de sol. La jornada arranca con una sesión de yoga consciente frente al Mediterráneo, seguida de un exquisito desayuno a la carta.

A partir de ese momento, se da paso a un día de desconexión absoluta entre chapuzones en la icónica piscina WET Deck y la piscina panorámica del rooftop Glow, mientras se disfrutan cócteles creados especialmente e inspirados en este fenómeno astronómico.

Para completar la experiencia, el hotel ha diseñado un kit exclusivo para la ocasión, que incluye gafas certificadas para su observación, una guía ilustrada con información sobre el fenómeno y una vela de edición limitada inspirada en este acontecimiento único.

Al caer la tarde, Glow Rooftop Bar se convierte en el escenario perfecto para contemplar cómo el cielo se tiñe de tonos anaranjados antes de iniciar una ruta guiada hacia uno de los miradores secretos de la isla. Allí, un picnic gourmet acompaña el mágico momento del eclipse. La experiencia culmina de regreso en Glow, con música envolvente y una cuidada selección de cócteles inspirados en la luna.

La experiencia está disponible desde 656 euros más IVA por noche para dos personas con desayuno incluido.