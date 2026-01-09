Los científicos avisan a España: ya hay fecha para el fenómeno que no vas a volver a ver en tu vida

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un acontecimiento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica desde 1912, hace más de un siglo. Este fenómeno, que forma parte del llamado «Trío de Eclipses» o «Trío Ibérico», marcará el inicio de una serie de tres eclipses que se verán en España hasta 2028, dos de ellos totales y uno anular. El Gobierno ha constituido una Comisión Interministerial para coordinar la logística, la seguridad y las iniciativas de divulgación científica de los tres eclipses.

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

El eclipse solar de 2026

El 12 de agosto de 2026, la Luna, el Sol y la Tierra se alinearán para producir un eclipse solar total que será visible en gran parte del norte y este de España. El fenómeno comenzará de forma parcial a las 19:30 y alcanzará su totalidad a partir de La Coruña a las 20:27, finalizando en Palma de Mallorca a las 20:32, apenas unos minutos antes de la puesta de Sol.

El eclipse será total en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León, parte del País Vasco, La Rioja, parte de Navarra, el norte de Castilla-La Mancha y de Madrid, gran parte de Aragón y de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y todas las Islas Baleares. En el resto del país se podrá observar parcialmente.

Entre las capitales de provincia incluidas en la franja de totalidad están Bilbao, Burgos, Castellón, La Coruña, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia, Palma, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza. La duración de la fase total será menor a dos minutos en la mayoría de ellas, siendo Oviedo la ciudad donde más se prolongará, con 1 minuto y 48 segundos de totalidad.

Lugares como el Parque Astronómico de las Montañas de Prades y la isla de Menorca, con certificado Starlight, se perfilan como puntos privilegiados para vivir el eclipse en toda su magnitud. Después del eclipse anular del 26 de enero de 2028, España no volverá a ser testigo de un eclipse solar total hasta 2053.

Precauciones

Observar el Sol directamente entraña graves riesgos para la vista, incluso durante un eclipse parcial, ya que nunca está completamente cubierto por la Luna. Mirarlo sin protección adecuada puede causar daños irreversibles a los ojos, e incluso ceguera. Por ello, nunca se debe observar el Sol a simple vista, con gafas de sol, ni con aparatos o instrumentos ópticos que no dispongan de filtros solares certificados.

Para una observación segura, se recomienda el uso de gafas de eclipse homologadas, que cumplen la normativa de la Comunidad Europea y tienen un índice de opacidad igual o superior a 5. Estas gafas reducen la luz solar unas 30.000 veces.

Otra técnica segura consiste en proyectar la imagen del Sol sobre una superficie a la sombra, como una cartulina, pared o techo. Un método simple es usar dos cartulinas: a una se le hace un pequeño agujero de unos milímetros, permitiendo que la luz pase y se proyecte sobre la segunda cartulina colocada a dos o tres palmos de distancia.

Incluso se pueden utilizar prismáticos o un pequeño telescopio para proyectar la imagen, pero sólo durante periodos muy cortos y sin mirar por el ocular. No se deben usar filtros caseros como gafas de sol, cristales ahumados, radiografías o reflejos en el agua, ya que filtran solo parte de la luz visible y no la radiación infrarroja o ultravioleta, que puede causar daños transitorios o permanentes.

El ‘Trío Ibérico’

Tras el eclipse de 2026, España volverá a ser protagonista de un fenómeno similar el 2 de agosto de 2027. En esta ocasión, la franja de totalidad recorrerá el estrecho de Gibraltar y cubrirá el sur peninsular, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. La duración máxima de la totalidad se dará en Ceuta, con 4 minutos y 48 segundos, convirtiéndose en el eclipse más largo de los tres eventos.

El 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular, conocido como “anillo de fuego”, que cruzará la Península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol. Andalucía y Extremadura serán las regiones privilegiadas para contemplar la figura completa, mientras que en Palma y Barcelona solo se verá parcialmente.