Parece de Zara Home pero es de Carrefour: la vajilla más elegante de esta primavera que ya puedes comprar por menos de 40 euros

A veces no hace falta hacer una reforma en casa para notar un cambio. Basta con renovar pequeños detalles. Por ejemplo, podemos comprar una vajilla nueva, que puede transformar por completo una mesa y dar sensación de estreno sin gastar demasiado. De hecho, esto es lo que está ocurriendo precisamente con una vajilla de Carrefour que muchos están confundiendo con piezas de tiendas de decoración como Zara Home, de modo que ya se ha hecho viral.

El diseño tiene ese acabado esmaltado ligeramente irregular que se ha puesto tan de moda. No es un color plano ni uniforme, sino un tono con matices que cambian según la luz. De hecho, el nuevo color disponible está generando especialmente comentarios en redes ya que no es azul, tampoco gris, sino que mueve en un punto intermedio que aporta elegancia sin resultar frío. Es sobrio, pero con personalidad. Se trata de la vajilla Home Mood, un conjunto de gres que ya se agotó en anteriores reposiciones y que ahora vuelve a estar disponible tanto en supermercados físicos como en la web de Carrefour. Y lo hace además manteniendo uno de sus mayores atractivos que es el que cuente con un precio que pocos se creen.

La vajilla de Carrefour que arrasa en sus tiendas

El éxito de esta vajilla no está únicamente en su coste, sino en su estética. A través de un vídeo que se ha compartido en redes, y que te dejamos al final, podemos comprobar como tiene ese aire contemporáneo que se asocia con marcas de decoración especializadas, pero sin caer en diseños excesivamente minimalistas o fríos. El borde ligeramente marcado, el brillo suave del esmalte y el efecto degradado aportan un toque cuidado sin necesidad de añadir demasiados complementos.

Hasta ahora podía encontrarse en verde, beige y azul oscuro, pero ahora se suma una cuarta tonalidad que amplía las posibilidades decorativas. Es un color que combina fácilmente con manteles blancos, lino natural o incluso madera vista. Por todo ello, nadie la quiere dejar escapar ya que nos puede quedar genial en mesas primaverales añadiendo unas flores o cubertería, por ejemplo, en tonos tierra. Además, al tratarse de piezas redondas clásicas, no pasa de moda con facilidad. Es una vajilla que puede durar varias temporadas sin sentirse desactualizada.

Doce piezas por un precio casi regalado

El conjunto incluye doce piezas: cuatro platos llanos de 27 centímetros, cuatro hondos de 20 centímetros y cuatro de postre de 19 centímetros. Es decir, cubre servicio completo para cuatro personas. El precio oficial actual en la web de Carrefour es de 41,99 euros. Sin embargo, en determinadas tiendas físicas aparece con promoción de super precio por 34 euros, lo que la sitúa por debajo de muchas opciones similares en el mercado. ya que si se comparan colecciones con acabados parecidos en tiendas de decoración, el coste suele duplicarse fácilmente. Esa relación entre diseño y precio es lo que ha despertado tanto interés.

Una vajilla que está hecha de gres

Uno de los aspectos más interesantes es el material. La vajilla está fabricada en gres, una cerámica de alta temperatura que destaca por su resistencia. Soporta mejor golpes, cambios térmicos y uso continuado que otras vajillas de loza más delicada. Carrefour ofrece otras opciones en porcelana, vidrio o loza, pero el gres aporta una sensación más robusta. Es una elección práctica para quienes quieren algo bonito pero no excesivamente frágil. Además, el acabado esmaltado facilita la limpieza y mantiene el color con el paso del tiempo, algo importante si se va a utilizar a diario y no solo en ocasiones especiales.

Por qué se ha convertido en la vajilla viral de la temporada

El fenómeno no responde únicamente a una cuestión estética. En redes sociales todos comentan que parece una vajilla de tienda de decoración, pero en realidad es de supermercado y ese contraste genera sorpresa y curiosidad. Muchos usuarios comparten cómo queda en su mesa y lo cierto es que la sensación general es que aporta un punto elegante sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.

Y más ahora en primavera, que es cuando apetece renovar pequeños detalles del hogar, y cuando este tipo de productos encajan especialmente bien. No es una compra impulsiva de decoración efímera, sino una inversión práctica que se utiliza a diario. De hecho, una de las claves de su éxito es su versatilidad. No es una vajilla excesivamente formal que sólo apetezca usar en celebraciones, pero tampoco es tan sencilla como para pasar desapercibida. Para comidas diarias funciona perfectamente. Y si se combina con una cristalería cuidada o un centro de mesa sencillo, puede elevar cualquier reunión sin esfuerzo. En definitiva, es ese tipo de producto que cumple una doble función: práctica y estética.

Y con un precio que parte de 41,99 euros y que en algunos establecimientos baja hasta los 34 euros, la vajilla Home Mood de Carrefour se ha consolidado como una de las opciones más interesantes de esta primavera para quienes buscan renovar su mesa sin hacer un gran desembolso.