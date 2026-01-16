Baleares se va a quedar a oscuras y el Govern ya se está preparando: cortes de carreteras para evitar riesgos

El próximo 12 de agosto España vivirá un acontecimiento histórico: el primer eclipse solar total visible desde el año 1912, hace más de un siglo. Este fenómeno forma parte del llamado Trío de Eclipses o Trío Ibérico y marcará el inicio de una serie de tres eclipses que se verán en nuestro país hasta 2028, dos de ellos totales y uno anular.

En Baleares será especialmente visible desde zonas como la espectacular Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Por ese motivo, el Govern que preside Marga Prohens ha decidido poner en marcha un plan para minimizar los riesgos y baraja la posibilidad de aplicar limitaciones a la movilidad como cortes de carreteras.

Este jueves se ha constituido la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total de 2026, de la que formarán parte la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), los consells insulares, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y las asociaciones astronómicas.

La comisión estará conformada por cuatro grupos que se reunirán una vez al mes, estarán liderados por los directores generales del Govern y se dividirán por temáticas como la movilidad, la prevención, la protección civil y la gestión de riesgos medioambientales; la salud pública; la comunicación y el turismo; y la divulgación científica.

En ellos, según ha explicado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se abordará desde la planificación de desplazamientos y la protección de los espacios naturales hasta la prevención de riesgos para la salud, las campañas informativas, la coordinación con el sector turístico y el impulso de actividades científicas y educativas.

Ya se han definido algunas de las líneas maestras que seguirán cada uno de los grupos, quienes se han reunido de manera individualizada con la comunidad científica, como la puesta en marcha de una campaña de comunicación, un plan de autoprotección o un esquema de la movilidad.

«Hay que poner orden, y la manera es constituir un órgano que coordine y reúna la información de los grupos expertos para ser operativos. Quedan siete meses, pero pasan muy rápido», ha manifestado la consellera.

«Sabemos, porque nos lo ha trasladado la comunidad científica, que cuando ha habido fenómenos de este estilo en otros lugares, en territorios más grandes, se han producido ciertos problemas de confluencia, oculares o de accidentes. Pueden haber riesgos y se tienen que tratar», ha subrayado.

No hay cálculos todavía de las personas que se desplazarán a Baleares

Estarellas ha reconocido que no se descarta la posibilidad de tener que imponer limitaciones a la movilidad con el corte de determinadas carreteras. Esa es, ha admitido, uno de las cuestiones que el Consell de Mallorca ha puesto sobre la mesa en las distintas reuniones previas a la constitución formal de la comisión.

No obstante, ha insistido en la necesidad de disponer de cuantos más datos mejor para poder tomar las decisiones con el fundamento necesario. «Confío en que entre todas las instituciones seamos capaces de reconducir estas afluencias», ha dicho.

Estarellas ha reconocido que las autoridades todavía no han hecho un cálculo de cuánta gente se desplazará hasta Baleares con la intención de presenciar el fenómeno, lo que supone «un gran hándicap».

Aunque la Serra de Tramuntana será uno de los principales puntos estratégicos para presenciar el eclipse, también se podrá ver con nitidez en lugares como el Cap Blanc. Por lo tanto, ha instado, si desde el lugar de residencia se puede observar el fenómeno «de manera normal», no existe la necesidad de desplazarse hasta otros lugares y «colapsarlos».