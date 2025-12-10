Este es el privilegiado lugar de España para ver el eclipse solar de 2026: ya hay aluvión de reservas hoteleras

Cada vez queda menos para el eclipse solar más largo del siglo que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Muchos se preguntan cuáles son los lugares más idóneos para visualizar este fenómeno que países como España no podían disfrutar desde hace más de 100 años.

Los expertos en astronomía apuntan que son varios los puntos del mapa español que tendrán unas vistas excepcionales, pero hay uno que sobresale sobre los demás y ya cuenta, a falta de ocho meses para el acontecimiento, con reservas hoteleras efectuadas por turistas de todo el mundo únicamente para vivir el eclipse con las mejores vistas posibles.

La isla de Mallorca será uno de los mejores lugares para disfrutar de este evento astronómico único que convertirá la noche en día por unos minutos en el momento en el que la luna es esconda entre la Tierra y el Sol. El último eclipse total tuvo lugar en el año 1905 y el próximo se espera para 2180.

La Serra de Tramuntana será una zona privilegiada para observar el eclipse, aunque también lugares del suroeste de la isla como Cap Regana, Cap Blanc, Cap de ses Salines y Colònia de Sant Jordi. Los municipios de Pollença, Escorca, Fornalutx, Sóller, Deià, Valldemossa, Banyalbufar, Estellencs, Andratx, Calvià, Llucmajor y Santanyí también ofrecerán buenas vistas.

Desde el Govern balear ya se han puesto manos a la obra para coordinar la jornada con los expertos astronómicos. El Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens (PP) teme una masificación en los puntos de Mallorca con mejor visibilidad, que además coincidiría plenamente con la temporada alta, momento del año en el que las Islas reciben más turistas.

En concreto, el eclipse solar comenzará a las 19:35 horas, momento en el que el satélite empezará a ocultar la superficie solar y alcanzará su punto culminante a las 20:32 horas. A partir de las 20:45 horas, la sombra lunar irá dejando entrever el 40% de la superficie del Sol, aunque en ese momento el astro ya se encontrará bajo el horizonte de poniente y habrá dejado de ser visible desde las Islas Baleares.

Según apuntan los expertos del Instituto Geográfico Nacional, la posición de España en este eclipse es excepcional: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península y Baleares) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València».