Baleares tendrá tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca e Ibiza para garantizar el abastecimiento que se vendrán a sumar una vez construidas a las ocho instalaciones ya existentes en Mallorca (tres en Palma, Andratx y Alcúdia), Ibiza ( otras tres en Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni) además de Formentera y Menorca (Ciutadella).

Por ello el Consell de Govern ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (en adelante, Abaqua) a aprobar el expediente de gasto correspondiente a la contratación del servicio para llevar a cabo el estudio preliminar, la redacción de los proyectos y la tramitación de las obras.

Cada instalación tendrá una capacidad adecuada a las necesidades de producción, que inicialmente se han estimado en 15.000 m³ diarios y se ubicarán en zonas con dificultades estructurales en el abastecimiento de agua potable.

La contratación se estructura en tres lotes, con un presupuesto máximo de licitación asciende a 3.509.000 euros IVA incluido, con un importe máximo de licitación por lote de 966.670 euros cada una.

Mediante esta modalidad las tres plantas podrán contratarse de forma individual, permitiendo la continuidad de la siguiente etapa de contratación de las obras de aquellas que pudiesen tener finalizada su autorización aunque alguna se encuentre aún en autorización.

La actuación, financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS o ecotasa), se enmarca en la prioridad estratégica de equilibrar el abastecimiento de agua y la recuperación de los acuíferos en las zonas más críticas de Baleares, que ya actualmente sufren problemas de abastecimiento en cantidad o calidad.

En este sentido, los estudios permitirán evaluar soluciones para reforzar el suministro en áreas con dificultades de disponibilidad y de calidad del recurso, así como definir, con rigor técnico, las alternativas más adecuadas para cada isla en función de sus necesidades y recursos disponibles.

El servicio incluirá estudios técnicos y ambientales y la documentación necesaria para avanzar en la planificación y tramitación de estas infraestructuras.

El objetivo es disponer de proyectos sólidos y tramitables que permitan garantizar un abastecimiento en condiciones óptimas de cantidad y calidad, incorporar criterios de eficiencia y eficacia energética y reducir la presión sobre las masas de agua subterránea, especialmente allí donde la sobreexplotación y la intrusión salina suponen un riesgo para el abastecimiento humano.

Desde el punto de vista del servicio público, estas actuaciones buscan incrementar la resiliencia del sistema ante escenarios de escasez y variabilidad, reforzando el uso de recursos no convencionales allí donde resulta más necesario.

La planificación asociada a estas nuevas instalaciones contribuye a la recuperación de acuíferos y masas de agua sobreexplotadas, avanzando hacia un equilibrio entre extracciones y recarga que permita mejorar tanto la calidad como la disponibilidad del recurso y mejore la capacidad de respuesta frente a paradas por mantenimiento o avería allí donde las plantas están trabajando ya al límite de sus posibilidades.