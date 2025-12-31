Suspenso en enero

Volvamos al mercado de invierno. Dejaremos el de agosto para el año próximo, desde el desembarco de Pablo Ortells en la primavera del 2020, sin entrar en detalles.

A pesar de las insistentes reclamaciones de aficionados, medios de comunicación y sin atender a las demandas de los técnicos, el director deportivo siempre ha dado algún paso, a veces en falso, a excepción del mes de enero del moribundo 2025 en que se inhibió de sus funciones sin advertir la segunda vuelta del pasado campeonato que se le venía encima. Su único movimiento, si se puede considerar así, fue recuperar a David López del Burgos.

Acertó en el fichaje de Muriqi, cedido inicialmente en el 2022 y cotrantado en firme después, Gio González, un lateral que tembién jugó de defensa central que llegó libre y fue traspasado por 4 millones y Morlanes, también a préstamo y posteriormente incorporado a todos los efectos por 2 millones y medio. Claro que la trayectoria de este último pone en duda el éxito de su adquisición.

La lista se completa, por orden de aparición, con: Alvaro Giménez, Víctor Mollejo, Koke Vegas a principios del 2021; Sergio Rico y Grenier en el 2022; Hadzikadunic y Augustinsson en enero del 2023; Radonjic y Nacho Vidal en el 2024. El resultado de nueve a tres en contra requiere la máxima reserva en relación a futuras operaciones si es que las hay, salvo que entendamos que merezca algún premio por las bajas de Alex Alegría, Lago Jr., Mboula, Sastre, Aleix Febas, Russo, Cufré, Amath y Van der Heyden en el mismo período, que tampoco creo que aliviaran mucho el peso económico de las correspondientes plantillas.

La cuesta del primer mes de al año viene con el Girona y semana a semana, Rayo, Athletic y Atlético. O sea, sin prisas. Es broma.