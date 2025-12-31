Cómo se escribe ‘Nochevieja’ o ‘Noche vieja’: la RAE lo aclara y no hay discusión

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, es el último día del año y, por ende, se celebra una de las fiestas más esperadas y queridas por todos: la Nochevieja. Sin embargo, en estas fechas siempre resurge la misma duda: ¿se escribe junto o separado?, ¿con mayúscula o con minúscula?, ¿es correcto poner Noche Vieja o Nochevieja?

La confusión es más habitual de lo que parece y tiene lugar tanto en conversaciones informales como en titulares, invitaciones, mensajes institucionales e incluso en medios de comunicación. En este contexto, la Real Academia Española (RAE) ha reiterado en numerosas ocasiones cuál es la forma correcta de escribir Nochevieja, aplicando el mismo criterio que en el caso de Nochebuena.

La recomendación de la RAE: ¿se escribe Nochevieja o Noche Vieja?

Según recoge el Diccionario de la lengua española y ha recordado la RAE a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), es preferible escribir Nochevieja en una sola palabra y con mayúscula inicial, al tratarse del nombre propio de una festividad: «Son preferibles las grafías unitarias Nochebuena y Nochevieja a las compuestas Noche Buena y Noche Vieja».

Esto significa que, aunque escribir esta festividad como «Noche Vieja» no es incorrecto, no es la forma recomendada en el español estándar actual. La tendencia normativa favorece la unión gráfica, del mismo modo que ocurre con otras celebraciones del calendario.

¿Y por qué en una sola palabra? La explicación tiene que ver con la evolución natural del idioma. En origen, expresiones como noche buena o noche vieja eran combinaciones descriptivas formadas por un sustantivo y un adjetivo. Con el paso del tiempo, su uso frecuente para designar una fecha concreta hizo que esas expresiones se lexicalizaran, es decir, pasaran a funcionar como una sola unidad de significado.

¿Por qué se escribe con mayúscula?

Las denominaciones Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes y otras festividades se escriben con mayúscula inicial cuando funcionan como nombres propios, es decir, cuando designan celebraciones concretas del calendario. No obstante, en los medios de comunicación es frecuente encontrar vacilaciones en su uso, especialmente en titulares y felicitaciones.

Según la Ortografía de la lengua española, los nombres de las fiestas deben llevar mayúscula inicial. En el caso de Navidad, se escribe con mayúscula cuando se refiere al día 25 de diciembre. Sin embargo, cuando alude al periodo festivo en general, suele emplearse en plural y se recomienda la minúscula: «Tengo que estudiar durante todas las navidades»,

Por su parte, año nuevo se escribe con minúscula cuando no designa el día 1 de enero, sino el conjunto del año siguiente. Asimismo, palabras como feliz, próspero, paz o amor deben ir en minúscula, al tratarse de nombres comunes. Finalmente, aunque todas las grafías son válidas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja a las escritas en dos palabras.

«Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, sean civiles, militares o religiosas, se escriben con mayúscula inicial: Nochevieja, Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día Internacional de la Mujer, San Fermín (festividad dedicada a san Fermín, patrono de Pamplona [España]), la Pascua Militar, la Cruz de Mayo (festividad cristiana), el Janucá (festividad judía), Fiesta del Sacrificio o Fiesta Grande (festividad musulmana).

Esta misma mayúscula se aplica a los nombres de los periodos litúrgicos o religiosos: el Adviento, la Semana Santa, la Pascua, el Ramadán (como nombre del noveno mes del calendario musulmán le corresponde la minúscula, pero se escribe con mayúscula cuando designa específicamente el periodo religioso, coincidente con dicho mes, en que los musulmanes tienen la obligación de ayunar desde el alba hasta el anochecer).

No obstante, cuando el nombre de una festividad, frecuentemente en plural, pasa a designar no la festividad en sí, sino el periodo en que tienen lugar las celebraciones y festejos con ella relacionados, es también admisible el empleo de la minúscula: El encierro de ayer fue el más limpio de estos sanfermines; Pasará las navidades en Cancún», explica la RAE.

El plural también existe

Otro detalle curioso que aclara la RAE es que Nochevieja admite plural: Nocheviejas. Lo mismo ocurre con Nochebuena, cuyo plural es Nochebuenas. Aunque no es frecuente hablar de varias Nocheviejas, el plural puede aparecer en contextos muy concretos, como referencias a celebraciones de distintos años o comparaciones históricas.

La celebración de Nochevieja tiene sus raíces en la Antigüedad y está ligada al modo en que las civilizaciones han marcado el paso del tiempo. En el año 153 a. C. el calendario romano fijó el inicio del año el 1 de enero, en honor al dios Jano, símbolo de los comienzos y los finales. Con la reforma del calendario juliano, impulsada por Julio César en el 46 a. C., se consolidó definitivamente el 31 de diciembre como el último día del año. Más tarde, el calendario gregoriano, adoptado en 1582 y vigente en la actualidad, mantuvo esta fecha.