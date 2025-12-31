Todos los famosos que han muerto este 2025

A lo largo de 2025, la actualidad informativa ha estado marcada por una sucesión de despedidas que han dejado una huella profunda en la cultura, la política, el deporte y las artes. Resulta inevitable acordarse de todos aquellos rostros conocidos que nos han dicho adiós y que, desde ámbitos muy distintos, formaron parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Desde figuras universales como el Papa Francisco o Mario Vargas Llosa hasta referentes populares profundamente arraigados en la sociedad, el año ha quedado teñido de luto por la pérdida de nombres que marcaron época.

Ruphert

El 1 de febrero falleció en Madrid Ruphert, uno de los estilistas más reconocidos de la historia de España, a los 87 años. Sus restos mortales fueron trasladados a su Tomelloso natal, donde recibió sepultura, cerrando así el círculo vital de un profesional que nunca perdió el vínculo con sus orígenes. Por sus manos pasaron algunas de las mujeres más icónicas del panorama artístico nacional, entre ellas Rocío Jurado o Lola Flores, con quienes construyó una relación que iba más allá de lo profesional.

Mario Vargas Llosa

El 13 de abril murió en Lima Mario Vargas Llosa, a los 89 años, uno de los escritores más influyentes de la literatura en lengua española. Premio Nobel de Literatura en 2010, su obra constituye un pilar fundamental del llamado boom latinoamericano y una referencia ineludible para entender la narrativa contemporánea. Títulos como La ciudad y los perros o La fiesta del chivo marcaron a generaciones de lectores por su profundidad política, su ambición literaria y su mirada crítica sobre el poder.

El Papa Francisco

El 21 de abril falleció en la Ciudad del Vaticano el Papa Francisco, a los 88 años. Primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia, accedió al papado en 2013 con un mensaje que rompió moldes dentro y fuera de la Iglesia católica. Su pontificado estuvo marcado por un enfoque pastoral centrado en la inclusión, la justicia social y el diálogo, así como por un estilo personal basado en la sencillez y la cercanía.

Manolo ‘El del Bombo’

El 1 de mayo murió en Villarreal Manolo ‘El del Bombo’ a los 76 años, uno de los aficionados más reconocibles de la selección española de fútbol. Su imagen, inseparable de su bombo y de la camiseta de La Roja, acompañó al combinado nacional durante décadas, tanto en partidos oficiales como en grandes torneos internacionales.

Diogo Jota

El 3 de julio fallecieron en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool, y su hermano André, jugador del Peñafiel. Diogo Jota tenía 28 años y atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera profesional cuando se produjo el fatal siniestro. La tragedia se vio agravada por el hecho de que el delantero se había casado apenas diez días antes.

Verónica Echegui

El 24 de agosto falleció la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tras permanecer ingresada en un hospital de Madrid a causa de una enfermedad. Su irrupción en el cine español se produjo con fuerza gracias a Yo soy la Juani, de Bigas Luna, una película que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de su generación.

A lo largo de su carrera, Echegui destacó por la intensidad de sus interpretaciones y por su compromiso con personajes complejos, tanto en cine como en televisión. Su muerte supuso un duro golpe para el sector cultural y dejó una profunda sensación de pérdida entre compañeros y espectadores.

Giorgio Armani

El 4 de septiembre murió a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani, una de las figuras más influyentes de la moda internacional. Fue la propia firma que fundó la que hizo pública la noticia, destacando que falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Armani redefinió la elegancia contemporánea con un estilo sobrio, depurado y reconocible en todo el mundo.

Encarnita Polo

El 14 de noviembre falleció en Ávila Encarnita Polo, actriz y cantante, a los 86 años. Figura clave de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, alcanzó una enorme popularidad gracias a canciones que forman parte del imaginario colectivo, como Paco, Paco, Paco.

Robe Iniesta

El 10 de diciembre falleció Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años, según informó su agencia de comunicación. Considerado uno de los grandes músicos de la historia del rock español, su influencia fue determinante para entender la evolución del género desde los años noventa. Hace un año había cancelado los conciertos de despedida de su gira tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Brigitte Bardot

El 28 de diciembre falleció Brigitte Bardot, reabriendo inevitablemente el debate en torno a su figura. Icono absoluto del cine francés y europeo, mito sexual de los años 50 y 60, fue también una actriz de enorme talento y una personalidad tan magnética como contradictoria. Su imagen marcó una época y redefinió los códigos de la feminidad en el cine.