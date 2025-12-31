El truco que utilizan todas las tabernas de Galicia con el que el plato de mejillones parecerá un manjar de dioses

En las tabernas gallegas, las recetas tradicionales no sólo se distinguen por sus ingredientes, sino por el arte de su preparación. Cada paso, cada detalle, desde el tipo de fuego utilizado hasta la elección de las salsas, cuenta una historia que se remonta a siglos de experiencia y saber popular. Es en estos detalles donde se esconde el verdadero secreto de la cocina gallega, una herencia viva que ha sido transmitida de generación en generación. En este contexto, un plato aparentemente simple como los mejillones a la marinera se convierte en un homenaje a la tradición.

La magia de los mejillones a la marinera reside en su salsa, que realza el sabor natural del marisco sin opacarlo. Las salsas gallegas más típicas, como la ajada, el escabeche, el caldeiro o las salsas «a la marinera» se transforman en el fundamento sobre el que se construyen los sabores más representativos de la región. Cuando se prepara un buen plato de mejillones a la marinera, el punto de cocción de los mejillones es crucial, ya que se deben abrir de manera uniforme para liberar todo su jugo sin perder la textura.

El secreto de un buen plato de mejillones a la gallega

Los mejillones gallegos, criados en plataformas flotantes que se extienden por las Rías Bajas, son de una calidad excepcional, con una carne jugosa, un sabor delicado y un punto justo de salinidad que los hace ideales para la cocina marinera. Son conocidos por su textura tierna, su sabor suave y su capacidad para absorber los sabores de la salsa sin perder su propia identidad.

Aunque la receta tradicional es sencilla, algunos bares incluyen un toque de pimentón dulce o picante. Este ingrediente, tan característico de la cocina gallega, aporta una capa extra de sabor, introduciendo un matiz ahumado y un color vibrante que hace aún más atractiva la salsa del plato de mejillones.

Receta

#mejillonesalamarinera #cocinatradicional #cocinaentiktok #apertivo #recetaviral ♬ Natural Emotions – Muspace Lofi @poesiadefogon Mejillones a la marinera 🦪 Hoy os traigo una receta de mejillones a la marinera clásica y sencilla. Esta es una de las recetas que más me habéis pedido este año, ¿ya era hora de subirla verdad? Prepara una barra de pan porque están espectaculares… 📌 ¡No olvides guardar el vídeo y etiquetar a un amigo! 📝 INGREDIENTES: ▪️1/2kg de mejillones ▪️30ml de vino blanco ▪️2 hojas de laurel ▪️2 dientes de ajo ▪️1/2 cebolla ▪️1 cucharada sopera de harina ▪️3-4 cucharadas soperas de tomate triturado ▪️1 cucharadita de pimentón dulce ▪️Un chorro de aceite de oliva ▪️Perejil al gusto 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Limpiar y desbarbar los mejillones. Deshechar los que estén abiertos (y no se cierren al darle unos golpecitos) o tengan la concha rota. Poner en una olla con un chorro de vino blanco y las hojas de laurel. Hervir con la olla tapada un par de minutos para que se abran al vapor. Ir retirando conforme se vayan abriendo, separar las conchas, colar y reservar el caldo de cocción. 2️⃣ En una olla con aceite de oliva, dorar ligeramente los ajos, incorporar la cebolla y pochar hasta que tome color. Incorporar la harina, integrar bien y cocinar un par de minutos. 3️⃣ Agregar el tomate triturado y el pimentón dulce. Sofreir unos 5 minutos e incorporar el caldo de los mejillones (1 vaso). Mezclar bien para disleir el sofrito y la harina. Hervir un par de minutos a fuego suave y triturar. 4️⃣ Hervir la salsa resultante para reducirla (unos 5 minutos) hasta que tenga la textura que buscamos. Si nos pasamos de espesa, agregar un chorrito de agua para corregir la textura. Reincorporar los mejillones, agregar perejil al gusto e integrar en la salsa… ¡a disfrutar! . . . #mejillones

Los mejillones a la marinera son una de esas recetas clásicas que nunca fallan y que piden a gritos una buena barra de pan para no dejar ni rastro de la salsa. Se trata de un plato sencillo, lleno de sabor y muy representativo de la cocina marinera, donde la clave está en respetar el producto y trabajar bien el sofrito.

El primer paso es limpiar cuidadosamente los mejillones, retirando las barbas y desechando aquellos que estén abiertos o con la concha dañada. Se cuecen al vapor con un chorrito de vino blanco y unas hojas de laurel, solo el tiempo justo para que se abran. El caldo resultante se cuela y se reserva, ya que será la base del sabor de la salsa.

En una olla aparte, se sofríen suavemente los ajos y la cebolla picada en aceite de oliva hasta que estén dorados. Se añade la harina, se cocina un par de minutos y se incorpora el tomate triturado junto con el pimentón dulce. Tras rehogar, se añade el caldo de los mejillones y se deja hervir suavemente.

Una vez triturada y reducida la salsa hasta lograr la textura deseada, se reincorporan los mejillones y se espolvorea perejil al gusto.