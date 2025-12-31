Ésta es la cantidad de dinero que necesitas al mes para ser feliz en tu día a día: los expertos de Harvard lo confirman

¿Cuánto dinero necesita una persona para ser feliz? Dos investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford han respondido a la pregunta del millón en un estudio que ha sido publicado recientemente. Lógicamente, como siempre que hablamos de dinero, este informe se ha hecho viral y ha copado portadas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que han dicho estos expertos sobre el dinero que necesitas al año para ser feliz.

El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. No tener preocupaciones económicas y vivir una vida plácida es el objetivo de toda persona que habita en el planeta Tierra. El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS de Tezanos, ha situado este mes de diciembre a la economía como la segunda preocupación de los españoles en la actualidad. Y no es para menos.

Pese a que Sánchez y compañía nos intenten vender que el país está en bonanza económica, lo cierto es que muchas familias sufren para llegar a final de mes. Los precios han subido por encima de los salarios en los últimos años y esto ahoga a millones de españoles que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La tasa AROPE, que es el indicador europeo de referencia, cifró en 2024 en un 25,8% el porcentaje de españoles que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto equivale a 12 millones de españoles.

La última Encuesta de Estructura Salarial realizada en España cifra el salario medio anual en 28.050 euros brutos al año, mientras que Eurostat lo sitúa en 33.700 euros brutos anuales, que al mes equivale a un poco más de 2.300 euros. Esta media salarial está muy por debajo de la cifra a la que han llegado dos investigadores americanos que han publicado un estudio sobre la cantidad anual de dinero que una persona necesita para ser feliz y vivir sin ningún tipo de preocupación económica.

El dinero que necesitas para ser feliz

Dos investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard han cifrado en 5.300 euros la cantidad que una persona necesita durante el mes para ser feliz. Lógicamente, este sueldo mensual no es pecata minuta y estos expertos en la materia dan la explicación al análisis dejando claro que el mayor bienestar emocional se sitúa en torno a los 75.000 dólares anuales. Esto equivale a 65.000 euros al año, que equivale a 5.300 euros al mes.

Desde Estados Unidos se cifra en más de 5.000 euros la cantidad que una persona necesita ganar a final de mes para ser feliz y desde Francia reducen drásticamente esta cantidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), la nómina que un ciudadano francés necesita para vivir tranquilamente son 30.000 euros brutos anuales, que equivalen a alrededor de 2.000 euros mensuales.