El enigmático comentario de Cristina Pedroche sobre su vestido: «Lo mismo el año que viene…»
La vallecana descoloca a sus compañeros de 'Zapeando'
No es ningún secreto que uno de los días más esperados del año para Cristina Pedroche y sus seguidores es el de Nochevieja. Desde hace 12 años, la vallecana ha creado una tradición sorprendente, como es generar expectación por saber qué vestido lucirá para la ocasión. Es más que evidente que ni ella ni su equipo tienen límites, por lo que cada año consiguen algo que parece imposible: superarse, y hacerlo con creces. Como no podía ser de otra manera, muchos son los que quieren saber cada vez más pistas sobre el diseño que Cristina Pedroche lucirá este año. Como es habitual, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 siempre comparte alguna pincelada, pero suele ser bastante cauta al respecto para no desvelar más información de más. Aun así, sus compañeros de Zapeando trataron de sonsacarle más datos sobre el diseño escogido para esta ocasión, provocando que su compañera hiciera un comentario de lo más enigmático al respecto.
Todo comenzó cuando Dabiz Muñoz continuó su particular tradición de lucir el vestido que su mujer lució en las Campanadas del año anterior. En la publicación realizada en su perfil oficial de Instagram, pudimos ver cómo el chef compartió el siguiente texto: «Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos. No te pido que me superes, Pedroche, ¡al menos iguálame!», comenzó diciendo. Por si fuera poco, no dudó en añadir algo más: «Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo. Todos a comerse las uvas donde está la suerte que es en Antena 3». Un comentario que, evidentemente, no ha pasado desapercibido para los seguidores de ambos, pero también para sus compañeros y amigos. Es por eso que en el plató de Zapeando, programa en el que habitualmente colabora Cristina Pedroche, han hecho hincapié en este asunto.
Concretamente, al presunto impedimento para repetir ese tradicional posado de Dabiz Muñoz por el diseño escogido para estas Campanadas. Expectantes, los tertulianos no han tenido reparos a la hora de preguntar directamente a la vallecana, en busca de algún tipo de respuesta respecto a este comentario.
Como era de esperar, la colaboradora de Zapeando no ha podido evitar romper a reír. Abanico en mano, llegó a escapársele una lágrima de la emoción: «¡Qué gracia me hace esto!», exclamó. Acto seguido, no dudó en hacer una confesión: «¡He puesto yo el texto! Lo he subido yo». Al parecer, su marido salió disparado al restaurante tras hacerse la particular foto, por lo que ella se encargó del resto.
A pesar de la insistencia de sus compañeros, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 se ha negado en rotundo a aclarar a qué se refería con ese mensaje, lo que ha provocado que la expectación sea aún mayor. Esta noche, poco antes de la medianoche, Cristina Pedroche resolverá el gran misterio. ¡Comienza la cuenta atrás para ver con qué nos sorprende este año!
Temas:
- Cristina Pedroche