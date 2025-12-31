Trágico accidente en Ibiza: muere un motorista de 22 años y su acompañante resulta herido

Nueva víctima mortal en las carreteras de las islas. En esta ocasión, un joven motorista de 22 años perdió la vida en la tarde de este pasado martes en un trágico accidente de tráfico ocurrido en el primer cinturón de ronda de Ibiza, mientras que su acompañante, un joven de 20 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El suceso tuvo lugar en la avenida de Sant Joan, en el carril en dirección a Vila, a la altura del supermercado Eroski, en una zona especialmente concurrida por las compras de última hora previas a la Nochevieja.

Según el servicio de emergencias sanitarias SAMU 061, el accidente se produjo a las 17.38 horas. Las primeras informaciones apuntaban a una posible colisión entre una furgoneta y la motocicleta en la que viajaban los dos jóvenes. No obstante, las autoridades sostienen, a falta de confirmación oficial, que los primeros indicios de la investigación señalan que el motorista podría haber sufrido una caída accidental sin la intervención directa de otro vehículo.

Testigos presenciales explicaron que la motocicleta circulaba en dirección a Ibiza cuando, al parecer, perdió el control durante un adelantamiento. Como consecuencia de la caída, el conductor se golpeó violentamente en la cabeza, lo que le provocó heridas de extrema gravedad.

Un técnico en emergencias sanitarias que se encontraba casualmente en las inmediaciones del lugar del accidente, y que estaba fuera de servicio, inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) incluso antes de la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital avanzado y otras dos de soporte vital básico del SAMU 061, además de una ambulancia de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

A pesar de los prolongados esfuerzos del personal sanitario por salvarle la vida, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas y las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida. Finalmente se confirmó el fallecimiento del joven motorista en el mismo lugar del accidente.

El acompañante, por su parte, fue atendido inicialmente por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario. El joven presentaba lesiones de diversa consideración, aunque su estado no hacía temer por su vida. Varias patrullas de la Policía Local de Ibiza acudieron al lugar para regular el tráfico y asegurar la zona, mientras se llevaban a cabo las labores de asistencia y la investigación del suceso.

El accidente causó una gran conmoción entre las numerosas personas que se encontraban en la zona realizando sus compras para Nochevieja, lo que provocó que la noticia se difundiera rápidamente por la ciudad. Por el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación. Con este fallecimiento ya son diez las personas que han perdido la vida en las carreteras de Ibiza en lo que va de año.