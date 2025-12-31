El tren de vapor de los Reyes Magos vuelve a Madrid después de 30 años: fechas, recorrido y dónde se puede ver

Cada año la tarde del 5 de enero tiene algo mágico, pero en Arganda del Rey este 2026 va a ser sin duda la más especial de todas. Muchos vecinos recordaban desde hace tiempo cuando los Reyes Magos llegaban en tren a este municipio de Madrid. Y ahora por fin, esa imagen se va a volver a repetir después de 30 años. Melchor, Gaspar y Baltasar viajarán de nuevo en el histórico Tren de Arganda, recuperando así una tradición muy querida y que conecta directamente con la memoria del municipio.

El Ayuntamiento llevaba tiempo trabajando con la Asociación Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, que es la que mantiene vivo el patrimonio del tren desde los años ochenta. Gracias al convenio firmado el 13 de diciembre, el tren vuelve a convertirse en protagonista en 2026 y justo en la tarde en la que todo el mundo está pendiente de la llegada de los Reyes Magos. Y es que antes de de entrar en el recorrido central de la cabalgata, los tres Magos harán una parada en La Poveda, con una llegada especial en un tren que tiene historia y que muchos echaban de menos, de modo que para alegría de estos, y de las nuevas generaciones, ya sabemos que el tren de vapor de los Reyes Magos vuelve a Madrid y al respecto te ofrecemos todos los detalles, sobre la hora y cómo verlo.

El tren de vapor de los Reyes Magos vuelve a Madrid

Han tenido que pasar 30 años pero por fin, los Reyes Magos volverán a subirse al tren de vapor en el que llegaban en Arganda del Rey. Y lo mejor es que la imagen será la de hace años dado que la asociación ha cedido la mítica Locomotora Diema al consistorio y se colocará en un punto simbólico del antiguo trazado, en uno de esos lugares por los que el tren cruzaba cada día. No es sólo una pieza decorativa: es una forma de mantener visible la identidad ferroviaria del municipio y recordar que Arganda creció también alrededor de esas vías.

La asociación lleva desde 1987 reuniendo a aficionados y vecinos que no querían que el tren quedara en el olvido. Han restaurado locomotoras, han organizado actividades para mostrar cómo funcionaban y han participado en todo tipo de labores de conservación. Buena parte de lo que hoy se puede ver se debe precisamente a ese trabajo voluntario que han ido sosteniendo durante décadas.

El alcalde, Alberto Escribano, lo resumió de una manera que muchos compartieron: recuperar el Tren de Arganda para la tarde de Reyes no es sólo una decisión festiva, sino una forma de cuidar lo que generaciones anteriores dejaron en el municipio. Hay vecinos que recuerdan haber visto aquella imagen de pequeños, y ahora serán ellos quienes la vean con sus hijos o sus nietos.

El horario y recorrido para la cabalgata del 5 de enero

La cabalgata de Arganda del Rey saldrá el lunes 5 de enero de 2026 a las 18:30 horas. A partir de ahí, seguirá su recorrido habitual por algunas de las vías más transitadas: Avenida ValdeArganda, calle San Sebastián, avenida del Ejército y calle San Juan hasta la plaza de la Constitución, donde finalizará el desfile.

El número total de carrozas todavía no está confirmado, aunque desde el Ayuntamiento ya han adelantado que el Tren de Arganda será el elemento principal. Este año, en lugar de camellos, los Reyes llegarán directamente en el convoy, que pasará por La Poveda antes de incorporarse al recorrido, algo que los vecinos del barrio han recibido con especial ilusión.

Hay quienes llevan tiempo insistiendo en que esta tradición debía recuperarse, porque para muchas familias la Navidad en Arganda siempre estuvo vinculada al tren. Y no sólo en esta fecha, sino durante décadas de actividad ferroviaria y en todas las demostraciones culturales que la asociación ha mantenido vivas.

Dónde ver el tren y cómo será la experiencia

Aunque la cabalgata tiene un recorrido claro, quienes quieran ver a los Reyes en el tren podrán hacerlo en dos momentos clave. El primero, en la parada que harán en La Poveda, que será probablemente la imagen más cercana para muchos vecinos. El segundo, durante la incorporación del tren al desfile, que se irá abriendo paso entre las calles del centro.

Más allá de la noche del 5 de enero, la futura instalación de la Locomotora Diema en uno de los puntos simbólicos del trazado servirá para dejar un recordatorio permanente del papel que ha tenido el ferrocarril en Arganda. No será solo un recuerdo de esta cabalgata, sino un punto para visitar en cualquier momento del año.

El regreso del Tren de Arganda a la cabalgata es algo que muchos llevaban tiempo pidiendo, y es una forma de unir generaciones, de devolver al municipio una imagen que nunca desapareció del todo y de poner en valor una parte de su historia que sigue muy viva. Este año, los Reyes Magos no solo traerán regalos, sino también un pedazo de memoria colectiva que vuelve a ponerse en marcha.