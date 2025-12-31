El Real Mallorca le dice hoy adiós a un gris año 2025

El Mallorca le dice hoy adiós a un gris año 2025 que no va a pasar desde luego a la historia, al contrario de lo que sucedió en 2024, cuando el equipo alcanzó un subcampeonato de Copa del Rey. En la Liga los bermellones transitaron por la zona media, en la Supercopa no fueron capaces de presentar batalla ante el Real Madrid y en la Copa han resultado eliminados en dos ocasiones, una en enero y otra en diciembre, ante dos rivales de categoría inferior. Jagoba Arrasate entra en 2026 bastante discutido.

El año 2025 arrancó el 3 de enero con una goleada en Pontevedra recibida ante un Segunda Federación (3-0) y siguió con un resultado idéntico en Arabia ante el Real Madrid en la Supercopa. Parecieron dos resultados accidentales, pero en realidad no fue sino el arranque de 365 días muy malos, tanto por resultados como por juegos, en los que la mejor noticia fue el décimo puesto cosechado en la clasificación, en gran parte gracias a lo conseguido en la recta final de 2024.

Los números hablan por sí solos y son imposibles de ocultar: 39 partidos oficiales jugados durante el año natural, con el saldo de 8 victorias, 12 empates y 19 derrotas, con 36 goles marcados y nada menos que 59 encajados. Arrasate sobrevive con unas estadísticas que hubieran hecho polvo a sus inmediatos antecesores. A Luis García Plaza, de hecho, se le destituyó cuando el equipo había estado tan sólo una jornada en posiciones de descenso, mientras que Aguirre consiguió alejar al Mallorca de la zona roja en toda su estancia en la isla. Son muchos los que consideran que no haber prolongado el contrato del entrenador mexicano fue un grave error.

El equipo estrenará 2026 el domingo ante el Girona en un encuentro vital en el que hay más de tres puntos en juego, ya que los catalanes son los que marcan la zona de descenso y están a un solo partido de distancia del Mallorca. Ganar sería importante no sólo por la clasificación, sino para entrar con buen pie en el nuevo año.