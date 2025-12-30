Mallorca-Girona, un partido que vale seis puntos

Es un partido de seis puntos, y nunca mejor dicho. El Mallorca-Girona de este domingo en Son Moix puede disparar al equipo de Arrasate con 21 puntos en clasificación, pero sobre todo puede causar un efecto demoledor en su adversario, que es quien marca además la zona de descenso. Actualmente ambos están separados por tres puntos en la clasificación, pero un triunfo doméstico permitiría doblar la distancia y dar un golpe de jaque mate con respecto a la zona roja de Primera División.

Es el último partido de la primera vuelta en Son Moix, el primero del año 2026, y su importancia en el futuro inmediato del equipo bermellón es enorme. Sin embargo es aún más trascendente para su rival, un Girona que entraría en colapso si sale derrotado de la isla y mantiene su situación de descenso una jornada más. De ahí que para ambos se trate de tres puntos auténticamente vitales que hay que retener sí o sí.

Arrasate podrá contar con Omar Mascarell, que con Guinea Ecuatorial eliminada de la Copa África llegará a la isla con tiempo suficiente. El centrocampista se ha convertido en un jugador clave y es de esperar que sea titular. En cambio, el Girona se verá afectado por la baja de uno de sus pilares, el marroquí Azzedine Ounahi, que continúa en su país disputando la Copa África, y que causará baja en el encuentro en Son Moix.

El Mallorca, en definitiva, tendrá en principio a todos los jugadores disponibles, por lo que el técnico estará en condiciones de presentar su equipo de gala, que podría ser el formado por Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi, aunque también podría optar por un sistema de tres centrales alineando al albanés Kumbulla junto a Valjent y Raíllo, pese a que lo lógico es que se mantenga en el 4-3-3 de las últimas jornadas.